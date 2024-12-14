NYT: в Сирии нашли крупное производство «наркотика джихада»

В сирийском городе Дума была обнаружена крупная нарколаборатория, предназначенная для производства наркотика каптагон. Он также известен как «кокаин для бедных» или «наркотик джихада».
«В пятницу сирийские повстанцы заявили, что обнаружили на складе в Дамаске огромные запасы нелегального амфетамина под названием каптагон», — пишет The New York Times. В лаборатории были найдены тысячи таблеток наркотика, на которых присутствовали логотипы в виде двойного полумесяца или надпись Lexus.
Повстанцы обнаружили фабрику по изготовлению каптагона в карьере на окраине столицы Сирии Дамаска. После этого они сожгли часть произведенных таблеток, а другую часть выбросили в канализационную систему.
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