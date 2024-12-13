13 декабря 2024

WP рассказала о «тихой роскоши» семьи Асада

WP: Асад жил роскошно до своего отстранения
© Служба новостей «URA.RU»
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При этом опрошенные соседи заявили, что ни Асад, ни его сын никогда не ездили на люксовых машинах
При этом опрошенные соседи заявили, что ни Асад, ни его сын никогда не ездили на люксовых машинах Фото:

Башар Асад, будучи президентом Сирии, скрывал свой роскошный образ жизни от общественности. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на видеоматериалы и свидетельства соседей, опубликованные после свержения Асада. Видеозаписи, демонстрирующие мародерство в президентском поместье, показывают, как люди выносят дорогие дизайнерские вещи и предметы роскоши.

«Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — рассказал The Washington Post пенсионер Аммар Махайни, многолетний сосед семьи Асад в Дамаске. По его словам, президентская семья старалась не выделяться среди жителей столицы, одеваясь скромно и используя обычные автомобили.

В статье Washington Post, озаглавленной «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали», указывается, что после отстранения президента в интернете было опубликовано много видеоматериалов. На этих видео видны сцены, как ликующие сирийцы забирают из резиденции семьи Асада сумки Louis Vuitton, одежду от таких брендов как Dior, Hermes и Cartier, а также различные предметы дизайнерского интерьера.

Однако после свержения Асада стало известно о скрытой стороне его жизни: в гаражах его резиденции нашли множество дорогих автомобилей. Это открытие стало настоящим шоком для многих его соседей, включая Махайни, который поделился своим удивлением по поводу несоответствия образа жизни Асада и его публичного имиджа.

8 декабря в Дамаске произошел захват телевидения представителями вооруженной оппозиции Сирии, которые объявили об установлении контроля над страной в прямом эфире, сообщал «Царьград». Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что остается на территории страны и наладит связь с лидерами оппозиции. В МИД РФ рассказали, что после проведения переговоров с ключевыми действующими лицами конфликта, Асад решил отступить от своих полномочий и покинул страну, приказав осуществить мирную передачу власти. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в  новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.

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Башар Асад, будучи президентом Сирии, скрывал свой роскошный образ жизни от общественности. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на видеоматериалы и свидетельства соседей, опубликованные после свержения Асада. Видеозаписи, демонстрирующие мародерство в президентском поместье, показывают, как люди выносят дорогие дизайнерские вещи и предметы роскоши. «Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — рассказал The Washington Post пенсионер Аммар Махайни, многолетний сосед семьи Асад в Дамаске. По его словам, президентская семья старалась не выделяться среди жителей столицы, одеваясь скромно и используя обычные автомобили. В статье Washington Post, озаглавленной «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали», указывается, что после отстранения президента в интернете было опубликовано много видеоматериалов. На этих видео видны сцены, как ликующие сирийцы забирают из резиденции семьи Асада сумки Louis Vuitton, одежду от таких брендов как Dior, Hermes и Cartier, а также различные предметы дизайнерского интерьера. Однако после свержения Асада стало известно о скрытой стороне его жизни: в гаражах его резиденции нашли множество дорогих автомобилей. Это открытие стало настоящим шоком для многих его соседей, включая Махайни, который поделился своим удивлением по поводу несоответствия образа жизни Асада и его публичного имиджа. 8 декабря в Дамаске произошел захват телевидения представителями вооруженной оппозиции Сирии, которые объявили об установлении контроля над страной в прямом эфире, сообщал «Царьград». Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что остается на территории страны и наладит связь с лидерами оппозиции. В МИД РФ рассказали, что после проведения переговоров с ключевыми действующими лицами конфликта, Асад решил отступить от своих полномочий и покинул страну, приказав осуществить мирную передачу власти. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в  новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
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© Служба новостей «URA.RU»
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