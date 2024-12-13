WP рассказала о «тихой роскоши» семьи Асада

Башар Асад, будучи президентом Сирии, скрывал свой роскошный образ жизни от общественности. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на видеоматериалы и свидетельства соседей, опубликованные после свержения Асада. Видеозаписи, демонстрирующие мародерство в президентском поместье, показывают, как люди выносят дорогие дизайнерские вещи и предметы роскоши.
«Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — рассказал The Washington Post пенсионер Аммар Махайни, многолетний сосед семьи Асад в Дамаске. По его словам, президентская семья старалась не выделяться среди жителей столицы, одеваясь скромно и используя обычные автомобили.
В статье Washington Post, озаглавленной «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали», указывается, что после отстранения президента в интернете было опубликовано много видеоматериалов. На этих видео видны сцены, как ликующие сирийцы забирают из резиденции семьи Асада сумки Louis Vuitton, одежду от таких брендов как Dior, Hermes и Cartier, а также различные предметы дизайнерского интерьера.
Однако после свержения Асада стало известно о скрытой стороне его жизни: в гаражах его резиденции нашли множество дорогих автомобилей. Это открытие стало настоящим шоком для многих его соседей, включая Махайни, который поделился своим удивлением по поводу несоответствия образа жизни Асада и его публичного имиджа.
8 декабря в Дамаске произошел захват телевидения представителями вооруженной оппозиции Сирии, которые объявили об установлении контроля над страной в прямом эфире, сообщал «Царьград». Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли сообщил, что остается на территории страны и наладит связь с лидерами оппозиции. В МИД РФ рассказали, что после проведения переговоров с ключевыми действующими лицами конфликта, Асад решил отступить от своих полномочий и покинул страну, приказав осуществить мирную передачу власти. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
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