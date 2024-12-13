13 декабря 2024

FSNN: Асад перед отставкой отдал приказ охранять российские военные базы в Сирии

FSNN: Асад отдавал приказ охранять российские военные базы
© Служба новостей «URA.RU»
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Асад дал поручение насчет российских баз в Сирии
Асад дал поручение насчет российских баз в Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Бывший президент Сирии Башар Асад отдал приказ своим войскам охранять российские военные базы в период наступления исламистских сил. Об этом сообщает Free Syria News Network (FSNN) через свой Telegram. По информации канала, среди прочего, задача защиты российской базы в Хмеймиме была возложена на нескольких офицеров, включая командующего элитной дивизией.

«Несколько офицеров Асада, в том числе Сухейль Аль-Хасан, а также ряд офицеров Пятого [армейского] корпуса, должны были защищать российскую базу в Хмеймиме», — уточняет сообщение FSNN. Генерал Сухель аль-Хасан — бывший командующий элитной 25-й дивизией САР, известной как «Силы тигра».

В Кремле сообщали, что Россия вынуждена вести переговоры с силами, контролирующими обстановку на территории Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это неизбежно для ситуации в регионе, передает MK.RU. С бывшим руководителем оппозиционной делегации на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммедом Аллушем новое руководство страны будет анализировать присутствие военных баз России на территории Сирии с учетом национальных интересов и выгоды сирийского народа.

Ранее Башар Асад покинул Сирию. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в  новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.

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Бывший президент Сирии Башар Асад отдал приказ своим войскам охранять российские военные базы в период наступления исламистских сил. Об этом сообщает Free Syria News Network (FSNN) через свой Telegram. По информации канала, среди прочего, задача защиты российской базы в Хмеймиме была возложена на нескольких офицеров, включая командующего элитной дивизией. «Несколько офицеров Асада, в том числе Сухейль Аль-Хасан, а также ряд офицеров Пятого [армейского] корпуса, должны были защищать российскую базу в Хмеймиме», — уточняет сообщение FSNN. Генерал Сухель аль-Хасан — бывший командующий элитной 25-й дивизией САР, известной как «Силы тигра». В Кремле сообщали, что Россия вынуждена вести переговоры с силами, контролирующими обстановку на территории Сирии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что это неизбежно для ситуации в регионе, передает MK.RU. С бывшим руководителем оппозиционной делегации на переговорах по Сирии в Женеве и Астане Мухаммедом Аллушем новое руководство страны будет анализировать присутствие военных баз России на территории Сирии с учетом национальных интересов и выгоды сирийского народа. Ранее Башар Асад покинул Сирию. В данный момент он вместе с семьей находится в России. Подробнее о том, как политический режим Асада пал рассказали в  новом выпуске шоу «По фактам». Смотрите в VK Видео.
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