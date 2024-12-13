«Единая Россия» откажется от охоты на ведьм

Подготовку к выборам в Госдуму 2026 года «Единая Россия» построит на отказе от популистских инициатив. Она будет позиционировать себя как партию, которая занимается реальными делами, а не запретом курить на ходу или продавать алкоголь без справки с сайта госуслуг. Политологи отмечают, что традиционно с приближением выборов депутаты начинают выдвигать идеи только ради повышения узнаваемости, однако партия власти уже обозначила нежелание зарабатывать будущие голоса таким образом и еще раз это подтвердит на съезде 14 декабря.
На этой неделе депутат от ЛДПР, зампред комитета по информационной политике Андрей Свинцов предложил Госдуме законопроект о запрете платных услуг тарологов. Он уверен, что они мошенники, и доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим платные услуги по раскладу таких карт, нужно ограничить. Свинцов также внес в парламент предложение продавать алкоголь только по справке с сайта госуслуг о пройденном обследовании у нарколога. Это, по его мнению, выявит зависимых от спиртного и поможет рассказать молодежи о вреде его употребления.
Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — за правду») сообщала в своем Telegram-канале, что в нижней палате разрабатывают законопроект о запрете «деструктивной идеологии» квадробинга. По ее словам, это вовсе не так безобидно, как кажется. Лантратова отмечала, что инициатива межфракционная, ее внесут до конца года, но пока этого не произошло.
Зампред комитета по физкультуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди») предложил добавить в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» запрет курить на ходу, в том числе электронные сигареты. В обращении к министру Михаилу Мурашко он написал, что это снизит распространение курения среди молодежи и сделает города более чистыми и приятными для проживания.
В октябре прозвучало очередное предложение ввести налог на бездетность. Выдвинул его единоросс Андрей Гурулев. Деньги депутат предложил направить на модернизацию детских домов. Но нарвался на критику своего однопартийца, председателя Госдумы Вячеслава Володина. Спикер нижней палаты назвал это крайностью, призвал депутатов не пугать людей и «думать, прежде чем озвучивать инициативу».
Месяц назад «Единая Россия» продемонстрировала, что не собирается прибегать к популизму в Госдуме. Об этом прямо сказал на встрече президенту Владимиру Путину лидер фракции партии власти Владимир Васильев. Он напомнил, что глава государства на всероссийском съезде три года назад советовал партийцам уйти от популизма. «Мы ушли от него. Может, даже и не хотел кто-то, но мы сейчас ушли. Потому что с правительством в одной упряжке и вместе отвечаем за успехи, и за провалы. Это без сомнений. Это получилось, это очень важно», — сказал Васильев.
У «Единой России» доля популистских законопроектов от общего числа инициатив ниже, чем у других фракций, и во время предстоящей кампании в Госдуму она будет позиционировать себя как партию, которая занимается реальными делами, а не запретом курить на ходу, отмечает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. «У партии власти становится больше конструктива и эффективности в действиях не только законодательной, но и всей партийной структуры. Курс на реальные дела могут обозначить и на предстоящем всероссийском съезде 14 декабря», — говорит эксперт.
Единороссы никогда не были основными авторами популистских законопроектов, такими предложениями известны в первую очередь ЛДПР и «Справедливая Россия», отмечает генеральный директор Института инструментов политического анализа, профессор ВШЭ Александр Шпунт.
С приближением выборов количество популистских инициатив, которые никто не собирается принимать, растет. Предложения, которые звучат в этом году, — начало подготовки к выборам 2026 года, говорит политолог.
«Чем ближе будут выборы, тем больше будет таких законопроектов. Их не примут, это понимают даже сами авторы. Но эти предложения могут понравиться определенным избирателям, на которых депутаты ориентируются. Это не только российская практика, ее применяют избираемые политики во всех странах. На общее качество законотворчества она никак не влияет», — говорит эксперт.
Однако такая активность не совсем безобидна, отмечает Шпунт. Правительству приходится писать отзывы на все такие законопроекты, если их внесли в парламент. «Если инициатива дошла до совета Госдумы или хотя бы до уровня комитета, на нее в зависимости от темы должен быть написан отзыв профильных министерств, Центробанка, администрации президента. При этом депутаты никак не ограничены и могут писать такие законопроекты хоть каждый день», — комментирует собеседник URA.RU.
Авторы таких инициатив выдвигают их ради личного бренда, говорит Петр Колчин. «Большинство этих предложений остается „на бумаге“, но информационный шум поднимается, идут дискуссии. И вот уже российское общество спорит о квадроберах, которых никто не видел, а у депутата растут медиарейтинг и узнаваемость», — объясняет эксперт.
Такие законопроекты — нормальная составляющая работы парламента, они помогают привлекать внимание к проблемам, уверен профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. «Чтобы понять, что какая-то инициатива себя не оправдывает, ее надо как минимум обсудить. Иногда задача того или иного законопроекта — запустить общественную дискуссию. Это принцип мозгового штурма. Предложение вызывает резонанс, и общество высказывает свое мнение. Власть должна иметь максимум возможных решений, чтобы было из чего выбирать. При обсуждении одних вариантов могут появиться другие, более удачные», — комментирует политолог.
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