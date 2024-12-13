13 декабря 2024

«Холодная война 2.0»: на Западе признали необходимость сближения с РФ из-за провала Киева

Responsible Statecraft: Западу необходимо восстановить отношения с РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Западу придется наладить отношения с Россией после провала Украины в спецоперации, заявил Варвик
Западу придется наладить отношения с Россией после провала Украины в спецоперации, заявил Варвик Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западным странам придется восстановить отношения с Россией, чтобы не допустить повторения холодной войны на фоне провалов Украины на фронте. Об этом сообщил журнал Responsible Statecraft со ссылкой немецкого эксперта по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнеса Варвика.

«Реальность такова, что независимо от исхода конфликта на Украине, отношения между Западом и Россией придется восстановить, чтобы обеспечить их сосуществование в холодной войне 2.0 без постоянной эскалации», — заявил Варвик изданию Responsible Statecraft. Он отметил, что санкции Запада против России не достигли своих целей, и Украина не приблизилась к военной победе с начала спецоперации. 

Ранее экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что Запад планирует ввести войска на Украину якобы с миротворческой миссией. Однако, по его словам, это наоборот может привести к эскалации конфликта, так как любые войска, которые встанут между Российской Федерацией и Украиной по просьбе Киева и без учета позиции Москвы, являются оккупационными, передает MK.RU.

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Западным странам придется восстановить отношения с Россией, чтобы не допустить повторения холодной войны на фоне провалов Украины на фронте. Об этом сообщил журнал Responsible Statecraft со ссылкой немецкого эксперта по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнеса Варвика. «Реальность такова, что независимо от исхода конфликта на Украине, отношения между Западом и Россией придется восстановить, чтобы обеспечить их сосуществование в холодной войне 2.0 без постоянной эскалации», — заявил Варвик изданию Responsible Statecraft. Он отметил, что санкции Запада против России не достигли своих целей, и Украина не приблизилась к военной победе с начала спецоперации.  Ранее экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что Запад планирует ввести войска на Украину якобы с миротворческой миссией. Однако, по его словам, это наоборот может привести к эскалации конфликта, так как любые войска, которые встанут между Российской Федерацией и Украиной по просьбе Киева и без учета позиции Москвы, являются оккупационными, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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