Западным странам придется восстановить отношения с Россией, чтобы не допустить повторения холодной войны на фоне провалов Украины на фронте. Об этом сообщил журнал Responsible Statecraft со ссылкой немецкого эксперта по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнеса Варвика.
«Реальность такова, что независимо от исхода конфликта на Украине, отношения между Западом и Россией придется восстановить, чтобы обеспечить их сосуществование в холодной войне 2.0 без постоянной эскалации», — заявил Варвик изданию Responsible Statecraft. Он отметил, что санкции Запада против России не достигли своих целей, и Украина не приблизилась к военной победе с начала спецоперации.
Ранее экс-депутат Рады Олег Царев заявил, что Запад планирует ввести войска на Украину якобы с миротворческой миссией. Однако, по его словам, это наоборот может привести к эскалации конфликта, так как любые войска, которые встанут между Российской Федерацией и Украиной по просьбе Киева и без учета позиции Москвы, являются оккупационными, передает MK.RU.
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