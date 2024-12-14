Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продержаться даже до лета 2025 года из-за критической ситуации на фронте. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа.
«Ситуация там критическая <...> В лучшем случае, даже если поддержка [со стороны Запада] будет продолжаться в какой-то мере, то ВСУ не продержатся и до лета», — заявил Чепа в беседе с «Лентой.ру». По его мнению, только за счет западной поддержки, поставок ракет и средств залпового огня продолжается «агония киевского режима». Он добавил, что каждый день все больше и больше населенных пунктов ВС РФ берут под контроль, что только приближает конец конфликта.
Дополнительно Чепа подчеркнул, что продолжение боевых действий в значительной мере зависит от внешней поддержки Украины. Однако, по его словам, даже значительные иностранные поставки не способны кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.
Ранее газета The New York Times заявила, что 2025 год станет годом переговоров России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же, в свою очередь, не раз отмечал, что СВО закончится только тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей.
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