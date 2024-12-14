В Госдуме назвали срок завершения конфликта на Украине

Депутат ГД Чепа: ВСУ не продержатся и до лета
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Чепа считает, что бои на Украине могут закончиться до лета следующего года
Чепа считает, что бои на Украине могут закончиться до лета следующего года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продержаться даже до лета 2025 года из-за критической ситуации на фронте. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа. 

«Ситуация там критическая <...> В лучшем случае, даже если поддержка [со стороны Запада] будет продолжаться в какой-то мере, то ВСУ не продержатся и до лета», — заявил Чепа в беседе с «Лентой.ру». По его мнению, только за счет западной поддержки, поставок ракет и средств залпового огня продолжается «агония киевского режима». Он добавил, что каждый день все больше и больше населенных пунктов ВС РФ берут под контроль, что только приближает конец конфликта.

Дополнительно Чепа подчеркнул, что продолжение боевых действий в значительной мере зависит от внешней поддержки Украины. Однако, по его словам, даже значительные иностранные поставки не способны кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

Ранее газета The New York Times заявила, что 2025 год станет годом переговоров России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же, в свою очередь, не раз отмечал, что СВО закончится только тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут продержаться даже до лета 2025 года из-за критической ситуации на фронте. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Алексей Чепа.  «Ситуация там критическая <...> В лучшем случае, даже если поддержка [со стороны Запада] будет продолжаться в какой-то мере, то ВСУ не продержатся и до лета», — заявил Чепа в беседе с «Лентой.ру». По его мнению, только за счет западной поддержки, поставок ракет и средств залпового огня продолжается «агония киевского режима». Он добавил, что каждый день все больше и больше населенных пунктов ВС РФ берут под контроль, что только приближает конец конфликта. Дополнительно Чепа подчеркнул, что продолжение боевых действий в значительной мере зависит от внешней поддержки Украины. Однако, по его словам, даже значительные иностранные поставки не способны кардинально изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ. Ранее газета The New York Times заявила, что 2025 год станет годом переговоров России и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков же, в свою очередь, не раз отмечал, что СВО закончится только тогда, когда Россия достигнет всех поставленных целей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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