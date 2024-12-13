NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине

Советники избранного президента США Дональда Трампа обсудили с представителями Белого дома и украинским руководством возможные пути разрешения конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на осведомленные источники.
«Команда Трампа по национальной безопасности провела обсуждения с Белым домом и украинскими лидерами. Это произошло в рамках согласованных усилий по поиску способа положить конец конфликту с Россией», — говорится в сообщении.
Тем не менее, по информации осведомленных источников, на данный момент команда Трампа не представила Киеву ни концептуального, ни конкретного плана по урегулированию ситуации. Ожидается, что дальнейшие переговоры и разработка стратегии будут продолжены после официального вступления Дональда Трампа в должность.
В 2025 году ожидается, что Россия и Украина вступят в стадию переговоров, что будет происходить независимо от результатов президентских выборов в США, как сообщает издание The New York Times. В статье уточняется, что победа Трампа на выборах президента США может способствовать ускорению процесса мирного урегулирования. В период предвыборной кампании Трамп выразил свое стремление разрешить украинский конфликт до даты своей официальной инаугурации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.