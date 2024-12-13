13 декабря 2024

NBC: команда Трампа провела переговоры о прекращении конфликта на Украине

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Команда Трампа пока не смогла представить украинской стороне конкретные шаги по урегулированию конфликта
Команда Трампа пока не смогла представить украинской стороне конкретные шаги по урегулированию конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Советники избранного президента США Дональда Трампа обсудили с представителями Белого дома и украинским руководством возможные пути разрешения конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на осведомленные источники.

«Команда Трампа по национальной безопасности провела обсуждения с Белым домом и украинскими лидерами. Это произошло в рамках согласованных усилий по поиску способа положить конец конфликту с Россией», — говорится в сообщении.

Тем не менее, по информации осведомленных источников, на данный момент команда Трампа не представила Киеву ни концептуального, ни конкретного плана по урегулированию ситуации. Ожидается, что дальнейшие переговоры и разработка стратегии будут продолжены после официального вступления Дональда Трампа в должность.

В 2025 году ожидается, что Россия и Украина вступят в стадию переговоров, что будет происходить независимо от результатов президентских выборов в США, как сообщает издание The New York Times. В статье уточняется, что победа Трампа на выборах президента США может способствовать ускорению процесса мирного урегулирования. В период предвыборной кампании Трамп выразил свое стремление разрешить украинский конфликт до даты своей официальной инаугурации.

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Советники избранного президента США Дональда Трампа обсудили с представителями Белого дома и украинским руководством возможные пути разрешения конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на осведомленные источники. «Команда Трампа по национальной безопасности провела обсуждения с Белым домом и украинскими лидерами. Это произошло в рамках согласованных усилий по поиску способа положить конец конфликту с Россией», — говорится в сообщении. Тем не менее, по информации осведомленных источников, на данный момент команда Трампа не представила Киеву ни концептуального, ни конкретного плана по урегулированию ситуации. Ожидается, что дальнейшие переговоры и разработка стратегии будут продолжены после официального вступления Дональда Трампа в должность. В 2025 году ожидается, что Россия и Украина вступят в стадию переговоров, что будет происходить независимо от результатов президентских выборов в США, как сообщает издание The New York Times. В статье уточняется, что победа Трампа на выборах президента США может способствовать ускорению процесса мирного урегулирования. В период предвыборной кампании Трамп выразил свое стремление разрешить украинский конфликт до даты своей официальной инаугурации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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