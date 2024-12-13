WSJ: Запад пытается разрушить союз России с тремя странами

Военные США пересмотрели стратегию в отношении России и трех ее союзников: Китая, Северной Кореи и Ирана. Об этом заявил командующий Индо-Тихоокеанским командованием адмирал ВМС США Сэмюэл Папаро. Он добавил, что союз перечисленных государств может подорвать господство Штатов.
«Американские военные уже были вынуждены пересмотреть свою стратегию, поскольку ожидают, что Россия поставит Китаю технологии подводных лодок, которые могут подорвать подводное господство Америки, а также поставит Северной Корее ракетные и подводные технологии, которые позволят Пхеньяну угрожать американской территории», — сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на слова адмирала ВМС США Сэмюэл Папаро, командующего Индо-Тихоокеанским командованием. По его словам, между Москвой, Пекином и Пхеньяном сложился транзакционный симбиоз, где каждый удовлетворяет потребности другого. Папаро подчеркнул, что Штаты не должны даже думать о том, чтобы вбить клин между тремя государствами, поскольку это — фантастика.
Россия, КНДР, Китай, а также Иран объединились из-за их отдельных конфликтов с США, отметили в издании. При этом, отношения РФ с Китаем и РФ с Ираном обуславливаются не только противостоянием со Штатами, но и большой внутренней и экономической поддержкой. Это подтвердили директор Китайского института в Университете Фудань в Шанхае Чжан Вэйвэй и соучредитель аналитического центра по вопросам управления и политики в Тегеране Сейед Эмамиан. Последний также отметил, что союз четырех государств необходим для сдерживания угроз со стороны НАТО.
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