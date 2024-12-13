Новые — героические — лица «Единой России» зажгли еще до съезда

Перед партийным съездом руководство «Единой России» показало, кто для него важнее всего — бойцы с передовой специальной военной операции. Большой форум с участием Росгвардии, МВД, МЧС, а также с курсантами военных училищ и «Юнармии» прошел в музее Победы. И там говорили и об ответственности перед родиной, и что делать с пленными, и как не бояться умереть в первом бою.
Перед общением с почетными гостями — героями специальной военной операции, подросткам показали экспозицию «Подвиг народа», начинающуюся с Брестской крепости, а заканчивающуюся — Рейхстагом. Показывая реконструкцию немецкой квартиры, экскурсовод рассказывал: «Взгляните на эту квартиру! Они художники, картины рисуют, бабочек коллекционируют, музыку слушают! Они цивилизованные, культурные, нормальные люди! Почему же эти нормальные люди на нашей земле делали такое… чего люди не делают. Сейчас, после последних событий, мне ни капельки не стыдно процитировать маршала Жукова! „Мы спасли Европу, и она нам этого не простит“».
В зале «Лица Победы», возлагали цветы к мемориалу. Здесь впервые появились и почетные гости — член высшего совета «Единой России», боец подразделения БАРС «Каскад» и депутат заксобрания республики Алтай Роман Гордеев, награжденный медалью Жукова депутат гордумы Пензы Виктор Смоляков, депутат думы Кохмы Ивановской области, участник украинского и сирийского конфликтов Денис Тупицын, социальный координатор участников СВО фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области Олег Фунтиков, а также полковник и спикер гордумы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов.
«Мой прадед, Тупицын Сергей Никитич, командовал противотанковыми подразделениями. Имеет большое количество наград и орденов. Во время ведения боевых действий активно, агрессивно, безжалостно уничтожал противника и бронированную технику», — рассказывал депутат из Ивановской области Денис Тупицын о своем героическом родственнике.
Прадед Романа Гордеева Василий Федотов ушел служить в 1941 году и прошел большую часть войны. «В 1944 году по ранению демобилизовался и через нескольких лет скончался. Моя прабабушка всегда рассказывала о нём как о человеке чести. Она дожила почти до 100 лет, была тружеником тыла», — поведал депутат.
Самым кратким был рассказ Виктора Смольникова. «Мои родственники сеяли зерно, выращивали урожай, как и все помогали нашей стране, в тылу. Сегодня люди, отправляющие нам гуманитарную помощь, письма, также совершают подвиг», — скромно рассказал депутат.
По пути в зал «Жуков» корреспондент агентства спросил у спикера гордумы Нижнего Новгорода и бойца СВО Евгения Чинцова, каково ему в новой роли. «Любая должность, если она новая, требует приспособления. Сейчас прохожу обучение по программе „Время героев“ (там обучают военных быть депутатами и чиновниками). Это очень помогает», — делится впечатлениями депутат.
- И юридическим тонкостям обучают?
- Конечно. Проходят стажировки. Со мной занимались наставники от губернатора и его команды. Помогали тоньше разбираться в вопросах. На данный момент я прошел два модуля обучения, впереди еще четыре.
- Тяжело?
- Тяжело, конечно. Но, в любом случае, если ты не будешь развиваться, ты ничего не будешь знать. Учителя хорошие, часто созваниваемся с коллегами из других регионов, обмениваемся опытом, — говорит спикер гордумы Чинцов.
«Урок мужества» модерировал депутат Госдумы Артем Туров. В начале встречи он провел аналогию между нацистской Германией и современной Украиной. «Страшные события внутри нашей братской страны Украины начались именно с подмены понятий, с подмены исторических фактов и правды. Сейчас эта страна используется для того, чтобы создать напряжение вокруг границ Российской Федерации и используется как часть механизма воздействия на нашу страну», — отметил Туров.
Начались короткие рассказы бойцов СВО:
«Мы видели, что там (в Мариуполе) происходило. Когда пытаются мирные жители, обычные жители, эвакуироваться — им вслед стреляют фашисты. Их по-другому не назовешь. После этого мы с ребятами из волонтерской миссии подписали контракт и ушли добровольцами», — описал начало своего пути Роман Гордеев.
Виктор Смольников признался, что в школьное время был хулиганом. «Рос я озорником, учился в советское время. Не очень любил школу. Честно говорю. Врать нас никогда не учили и вам не советую этого делать. Служил в Кремлевском полку. Не предполагал, что может произойти СВО. Думал, что сможем с нашим братом договориться, но не вышло. Пошел по мобилизации, скрываться не стал, выполнил свой долг», — рассказал депутат.
Денис Тупицын рассказал о начале своего пути в зоне СВО. «С начала спецоперации в составе воздушно-десантных войск приняли участие по освобождению и защите населения на приграничных терррториях — ЛНР и ДНР. Начали операцию на Киевском направлении, успешно выполнили задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Потом переместились на Харьковское направление, тоже участвовали в самых серьезных, ожестояенных боях. Там, к сожалению, получил тяжелое осколочное ранение и этапами эвакуации был отправлен в Москву», — поделился Тупицын.
«Для меня посещение музея ещё раз подтвердило, что мы продолжаем дело наших предков. У ребят очень много противоречивой информации, которая приходит из соцсетей. Зачастую они не помнят о своих предках, а мы должны им напоминать, что любовь к Родине, гордость за Родину, начинается с любви к предкам и своей малой Родине», — сказал депутат гордумы Пензы Олег Фунтиков.
Участник СВО, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов подчеркнул, что основная цель — донести до школьников, в том числе, через музеи, настоящую историю.
«Сейчас наши враги пытаются исказить историю, говоря, что Советский Союз напал на Запад и уничтожил Германию. Это не так. Здесь мы узнаём о героических подвигах наших солдат, защищавших страну. В тылу жёны, дети, старики оказывали колоссальную помощь тем, кто находился на переднем крае. И наша основная цель — сделать так, чтобы дети знали эту настоящую историю, понимали, почему сейчас это всё происходит. История повторяется сейчас, к сожалению», — заявил Чинцов.
Начали вопросы от участников. Один из кадетов по имени Александр спросил, как можно гуманно поступать с украинскими пленными «после того, что они делают с нашими солдатами».
Евгений Чинцов вспомнил, что впервые повстречал противника на Северном Кавказе. «Думаешь, что в бою будет просто, как на учебе. А там все тяжелее. Там главное — взять себя в руки. Мой первый бой меня закалил. Дальше мне было гораздо проще. Это как в любой работе. Бой научил меня, как контролировать страх. Кажется, что нет выхода, но на самом деле он всегда есть», — рассказал он.
- Изначально врага нельзя бояться. Если не ты — то тебя. Ничем не отличается. Если где-то замедлишь или начнешь сомневаться — получиться плохой исход. Но врага нужно уважать, потому что противник в любых боевых действиях — специалист, — поддержал тему Денис Тупицын.
Спросили и про то, как помочь сегодня бойцам в тылу. Спикеры сошлись во мнение, что лучшая поддержка — это забота, которая проявляется через гуманитарную помощь и письма.
Евгений Чинцов признался, что носит в форме письмо, которое пришло ему на фронт. По словам депутата, оно греет его в трудные минуты. «Я понимаю, что всё, что мы делали и делаем — не зря. Я за вас горд, я понимаю, что мы на правильном пути и ваши родители вас правильно воспитывают. Мы должны помнить наших Героев, потому что память делает из нас людей: без прошлого нет будущего», — резюмировал боец.
Участники попросили спикеров дать наставления, которые помогают им в жизни. Депутат Смоляков сообщил, что главное наставление ему дали родители — быть мужчиной, любить и защищать родину.
Его дополнил Денис Тупицын. «Самое главное — у нас с детства заложена передача истории от поколения к поколению, патриотизм, готовность встать на защиту родины», — ответил Денис Тупицын.
Большинство присутствующих, как и Чинцов в беседе с корреспондентом, почти не стали рассказывать подробности своей службы, что создавало атмосферу некой тайны, секретности. «Особо не буду вдаваться в подробности, где, кто и какие задачи я выполнял», — сказал Тупицын, представляя себя.
«Прежде, чем куда-то нашим бойцам зайти, мы с помощью БПЛА посмотрим, где и какая техника, где скопление живой силы, и так далее. Потом это информацию передаем. Из интересных случаев… ладно, пойдем далее», — неожиданно прервал свой рассказ о службе Роман Гордеев.
Разговоры длились недолго. Участники поспешили удалиться из Музея и отправились в исполком «Единой России» на следующие мероприятия, проходящие в преддверии съезда партии.
Депутат Госдумы Артем Туров завершил мероприятие минутой молчания. «К сожалению, в каждый период бывают потери боевых товарищей. Мне хотелось бы объявить минуту молчания и вспомнить всех героев Отечества, которые отдали жизни за то, чтобы наша страна жила и была сильной. Давайте всех вспомним», — отметил парламентарий.
Мероприятие открыло «нулевой» день Съезда «Единой России». Уникальное музейное пространство включает 17 тематических разделов. С помощью новых технологий и воссозданных декораций бойцы и юные гости погрузились в эпоху военного времени.
В этот же день участники съезда «Единой России» ветераны СВО встретились с бойцами, проходящими лечение в московских госпиталях. Они высоко по оценили работу врачей и выразили им благодарность.
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