В Кургане топит тротуар рядом с Центральным рынком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане салоны связи теряют клиентов и доходы из-за постоянных потопов возле Центрального рынка. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. Ранее горожане жаловались на плохой ремонт тротуара, который затапливает после дождей.

«Такие потопы очень часто происходят. К нам никто толком не может попасть из-за огромных луж. Теряем из-за этого прибыль, клиентов. Теряем в зарплате, потому что снижается число продаж. Точка из-за потопов лишается каждый день где-то 10% от общего плана», — рассказал один из сотрудников салона связи.

Еще один работник рассказал корреспонденту URA.RU о том, что такая ситуация на тротуаре длится с прошлого года. Чтобы уменьшить лужи точкам продаж приходится самим откачивать воду с помощью насоса. «Из-за этого у нас покупательской способности — ноль, все теряют в деньгах. За аренду приходится оплачивать также», — рассказал мужчина.

До этого на жалобы горожан в администрации города отвечали, что некачественный ремонт тротуара, выполненный в прошлом году по улице Куйбышева, подрядчик переделает до конца летнего строительного периода. Также в мэрии заявляли, что в подрядную организацию передана информация о необходимости откачивать воду на данном участке.

В Кургане по улице Куйбышева затопило тротуар перед салонами связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за больших луж бизнес теряет клиентов, которым сложно пробраться в салоны связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU