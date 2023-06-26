26 июня 2023

В Кургане бизнес теряет доходы из-за потопа на Центральном рынке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп после дождей возле салонов связи на территории Центрального рынка. Курган
В Кургане топит тротуар рядом с Центральным рынком Фото:

В Кургане салоны связи теряют клиентов и доходы из-за постоянных потопов возле Центрального рынка. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. Ранее горожане жаловались на плохой ремонт тротуара, который затапливает после дождей.

«Такие потопы очень часто происходят. К нам никто толком не может попасть из-за огромных луж. Теряем из-за этого прибыль, клиентов. Теряем в зарплате, потому что снижается число продаж. Точка из-за потопов лишается каждый день где-то 10% от общего плана», — рассказал один из сотрудников салона связи.

Еще один работник рассказал корреспонденту URA.RU о том, что такая ситуация на тротуаре длится с прошлого года. Чтобы уменьшить лужи точкам продаж приходится самим откачивать воду с помощью насоса. «Из-за этого у нас покупательской способности — ноль, все теряют в деньгах. За аренду приходится оплачивать также», — рассказал мужчина.

До этого на жалобы горожан в администрации города отвечали, что некачественный ремонт тротуара, выполненный в прошлом году по улице Куйбышева, подрядчик переделает до конца летнего строительного периода. Также в мэрии заявляли, что в подрядную организацию передана информация о необходимости откачивать воду на данном участке.

Затопление после дождей. Курган
В Кургане по улице Куйбышева затопило тротуар перед салонами связи
Фото:
Затопление после дождей. Курган
Из-за больших луж бизнес теряет клиентов, которым сложно пробраться в салоны связи
Фото:
Затопление после дождей. Курган
Также затоплены один из входов в Центральный рынок
Фото:

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В Кургане салоны связи теряют клиентов и доходы из-за постоянных потопов возле Центрального рынка. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. Ранее горожане жаловались на плохой ремонт тротуара, который затапливает после дождей. «Такие потопы очень часто происходят. К нам никто толком не может попасть из-за огромных луж. Теряем из-за этого прибыль, клиентов. Теряем в зарплате, потому что снижается число продаж. Точка из-за потопов лишается каждый день где-то 10% от общего плана», — рассказал один из сотрудников салона связи. Еще один работник рассказал корреспонденту URA.RU о том, что такая ситуация на тротуаре длится с прошлого года. Чтобы уменьшить лужи точкам продаж приходится самим откачивать воду с помощью насоса. «Из-за этого у нас покупательской способности — ноль, все теряют в деньгах. За аренду приходится оплачивать также», — рассказал мужчина. До этого на жалобы горожан в администрации города отвечали, что некачественный ремонт тротуара, выполненный в прошлом году по улице Куйбышева, подрядчик переделает до конца летнего строительного периода. Также в мэрии заявляли, что в подрядную организацию передана информация о необходимости откачивать воду на данном участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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