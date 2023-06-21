21 июня 2023

Власти пообещали переделать обновленный тротуар в центре Кургана, который топит дождями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход. Курган, крестный ход, ливень, лужа, дождь в городе
В Кургане отремонтируют тротуар, который топит дождями Фото:

Власти Кургана пообещали, что до конца лета переделают тротуар рядом с остановкой на Центральным рынком, который затапливается дождями. Его ремонт был проведен год назад. Об этом сообщается на портале «Обратись».

«Работы по ремонту тротуаров по ул. Куйбышева от ул. Пролетарская до ул. Гагарина выполнены в 2022 году. Данный объект находится на гарантийном обслуживании, работы по устранению дефектов будут устранены подрядной организацией за счет собственных средств в летний строительный период 2023 год. По вопросу откачки воды информация передана в подрядную организацию», — ответили на жалобу горожан в департаменте развития городского хозяйства администрации города Кургана.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане дожди затопили остановку возле Центрального рынка. Горожане жалуются, что к ней невозможно подойти по тротуару, лужи глубиной до 10 сантиметров. Чтобы преодолеть затопляемый участок людям приходится ходить по деревянным поддонам.

В Кургане отремонтируют тротуар в центре города, который топит после дождей
В Кургане отремонтируют тротуар в центре города, который топит после дождей
Фото:

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Власти Кургана пообещали, что до конца лета переделают тротуар рядом с остановкой на Центральным рынком, который затапливается дождями. Его ремонт был проведен год назад. Об этом сообщается на портале «Обратись». «Работы по ремонту тротуаров по ул. Куйбышева от ул. Пролетарская до ул. Гагарина выполнены в 2022 году. Данный объект находится на гарантийном обслуживании, работы по устранению дефектов будут устранены подрядной организацией за счет собственных средств в летний строительный период 2023 год. По вопросу откачки воды информация передана в подрядную организацию», — ответили на жалобу горожан в департаменте развития городского хозяйства администрации города Кургана. Ранее URA.RU писало, что в Кургане дожди затопили остановку возле Центрального рынка. Горожане жалуются, что к ней невозможно подойти по тротуару, лужи глубиной до 10 сантиметров. Чтобы преодолеть затопляемый участок людям приходится ходить по деревянным поддонам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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