Мэр из ХМАО отказался от продажи кинотеатра, который открывал Горбачев

28 июня 2023 в 12:38 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска смогут решить судьбу кинотеатра «Мир» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко отказался от продажи кинотеатра «Мир», в открытии которого участвовал первый президент СССР Михаил Горбачев. В своем telegram-канале глава города сообщил, что снял вопрос с повестки заседания думы. «Друзья, обратил внимание на широкий общественный резонанс вокруг предложения отдать акционерное общество „Кинотеатр МИР“ под приватизацию, лично погрузился в суть вопроса и принял решение остановить этот процесс. Поручил снять вопрос с повестки заседания городской думы», — написал Кощенко в мессенджере. Мэр отметил, что к решению судьбы кинотеатра привлекут компетентных экспертов, которые оценят финансово-экономические показатели и учтут мнение горожан. Источник агентства в городском политическом истеблишменте Нижневартовска сообщил, что приоритетной задачей для властей является сохранение и развитие кинотеатра. «Необходимо рассмотреть все возможности спасения предприятия, и только потом, как крайний вариант, пойти по пути приватизации, прописав в условиях контракта запрет на демонтаж барельефа или его сокрытие под панелями во время ремонта. Также надо провести работу по признанию скульптуры памятником регионального значения», — пояснил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) планируют избавиться от кинотеатра к/т «Мир». Кощенко согласовал решение из-за убыточности предприятия и договорился о приватизации с нижневартовскими бизнесменами Закриевыми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко отказался от продажи кинотеатра «Мир», в открытии которого участвовал первый президент СССР Михаил Горбачев. В своем telegram-канале глава города сообщил, что снял вопрос с повестки заседания думы. «Друзья, обратил внимание на широкий общественный резонанс вокруг предложения отдать акционерное общество „Кинотеатр МИР“ под приватизацию, лично погрузился в суть вопроса и принял решение остановить этот процесс. Поручил снять вопрос с повестки заседания городской думы», — написал Кощенко в мессенджере. Мэр отметил, что к решению судьбы кинотеатра привлекут компетентных экспертов, которые оценят финансово-экономические показатели и учтут мнение горожан. Источник агентства в городском политическом истеблишменте Нижневартовска сообщил, что приоритетной задачей для властей является сохранение и развитие кинотеатра. «Необходимо рассмотреть все возможности спасения предприятия, и только потом, как крайний вариант, пойти по пути приватизации, прописав в условиях контракта запрет на демонтаж барельефа или его сокрытие под панелями во время ремонта. Также надо провести работу по признанию скульптуры памятником регионального значения», — пояснил инсайдер. Ранее URA.RU писало, что власти Нижневартовска (ХМАО) планируют избавиться от кинотеатра к/т «Мир». Кощенко согласовал решение из-за убыточности предприятия и договорился о приватизации с нижневартовскими бизнесменами Закриевыми.