Пенная вечеринка и гонки на обласах: как жителям ХМАО весело провести выходные. Афиша

Югорчан ждут этнофестиваль, купальская ночь и опен-эйр на выходных
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Программа фестиваля «Югорские обласы» рассчитана на два дня — 5 и 6 июля
Программа фестиваля «Югорские обласы» рассчитана на два дня — 5 и 6 июля Фото:

На предстоящих выходных югорчан ждут такие яркие события, как этнофестиваль с заплывами на хантыйских лодках и опен-эйр, на который приглашен белорусский певец HOMIE. Также в округе стартуют акции, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности. Как весело провести уикенд — в афише URA.RU.

Ханты-Мансийск

Этнофестиваль «Югорские обласы», 5-6 июля — мкр. Восточный, протока Горная

Югорчан ждет двухдневная программа соревнований на Кубок губернатора ХМАО по гребле на обласах — традиционных лодках народов ханты и манси. Этнофестиваль откроет особый обряд — поклон водному духу. После церемонии открытия начнется массовый старт, а потом спортсменов пригласят на одиночные гонки. В завершении первого дня фестиваля будет концерт югорской исполнительницы Веры Кондратьевой.

«Югорские обласы» продолжатся 6 июля, в этот день запланированы различные эстафеты и гонки экипажей. Перед закрытием соревнованием перед публикой выступит еще один певец из ХМАО — Федор Ларюшкин. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Массовое гендер-пати и шествие семейных пар, 5 июля — парк Лосева

В преддверии Дня семьи, любви и верности сразу несколько пар зарегистрируют брак в городском парке Ханты-Мансийска. Затем состоится шествие молодоженов и пар-юбиляров. А будущие родители смогут узнать пол своего ребенка, приняв участие в массовой акции.

«Парад судов», 6 июля — набережная «Ассоль»

Зрелищное шоу на воде приурочено к празднованию Дня работников морского и речного флота. Кроме самого парада судов, для гостей организуют и концертную программу.

Сургут

Фестиваль традиционных российских ценностей, 5 июля — ИКЦ «Старый Сургут»

В 11:00 на территории «Старого Сургута» начнет работу по народным промыслам и ремеслам. А в 13:00 запланирован концерт в честь открытия фестиваля. После обеда для гостей устроят народные гулянья, хороводы, молодецкие забавы.

Летний психологический киноклуб, 5 июля — ДК «Невесомость»

Сургутянам предлагают посмотреть фильм «Доживем до понедельника» и обсудить сюжет психологом. «Фильм вышел более 50 лет назад. В нем показывают всего три дня из школьной жизни. Обсудим сюжет с точки зрения психологии отношений и попробуем разгадать, почему эта история до сих пор резонирует с нами», — говорится в афише.

Проект «Старосургутский арт-квартал», 6 июля — ИКЦ «Старый Сургут»

Горожан зовут на ремесленную ярмарку, игры и мастер-классы. Местные творческие коллективы также подготовили концертные номера. Вход бесплатный.

Нижневартовск

Опен-эйр «Окуневка», 5-6 июля — база отдыха «Белый медведь»

Фестиваль под открытым небом начнется 5 июля с 12:00 и продлится до утра следующего дня. Программу поделят на две части: дневную и ночную. Днем гостей ждут квесты, пенная вечеринка, дискотека. А ночью — диджей-сеты (18+). Хедлайнером станет популярный белорусский певец HOMIE. Вход по билетам.

Нефтеюганск

Ивана Купала, 6 июля — туристический центр «Юганская этнодеревня»

Жителям Нефтеюганска предлагают окунуться в атмосферу древнего славянского праздника — Ивана Купала. В программу включены хороводы вокруг костра, прыжки через огонь, состязание силачей, пускание венков по воде, фаер-шоу.

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На предстоящих выходных югорчан ждут такие яркие события, как этнофестиваль с заплывами на хантыйских лодках и опен-эйр, на который приглашен белорусский певец HOMIE. Также в округе стартуют акции, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности. Как весело провести уикенд — в афише URA.RU. Ханты-Мансийск Этнофестиваль «Югорские обласы», 5-6 июля — мкр. Восточный, протока Горная Югорчан ждет двухдневная программа соревнований на Кубок губернатора ХМАО по гребле на обласах — традиционных лодках народов ханты и манси. Этнофестиваль откроет особый обряд — поклон водному духу. После церемонии открытия начнется массовый старт, а потом спортсменов пригласят на одиночные гонки. В завершении первого дня фестиваля будет концерт югорской исполнительницы Веры Кондратьевой. «Югорские обласы» продолжатся 6 июля, в этот день запланированы различные эстафеты и гонки экипажей. Перед закрытием соревнованием перед публикой выступит еще один певец из ХМАО — Федор Ларюшкин. С подробным расписанием мероприятий можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Массовое гендер-пати и шествие семейных пар, 5 июля — парк Лосева В преддверии Дня семьи, любви и верности сразу несколько пар зарегистрируют брак в городском парке Ханты-Мансийска. Затем состоится шествие молодоженов и пар-юбиляров. А будущие родители смогут узнать пол своего ребенка, приняв участие в массовой акции. «Парад судов», 6 июля — набережная «Ассоль» Зрелищное шоу на воде приурочено к празднованию Дня работников морского и речного флота. Кроме самого парада судов, для гостей организуют и концертную программу. Сургут Фестиваль традиционных российских ценностей, 5 июля — ИКЦ «Старый Сургут» В 11:00 на территории «Старого Сургута» начнет работу по народным промыслам и ремеслам. А в 13:00 запланирован концерт в честь открытия фестиваля. После обеда для гостей устроят народные гулянья, хороводы, молодецкие забавы. Летний психологический киноклуб, 5 июля — ДК «Невесомость» Сургутянам предлагают посмотреть фильм «Доживем до понедельника» и обсудить сюжет психологом. «Фильм вышел более 50 лет назад. В нем показывают всего три дня из школьной жизни. Обсудим сюжет с точки зрения психологии отношений и попробуем разгадать, почему эта история до сих пор резонирует с нами», — говорится в афише. Проект «Старосургутский арт-квартал», 6 июля — ИКЦ «Старый Сургут» Горожан зовут на ремесленную ярмарку, игры и мастер-классы. Местные творческие коллективы также подготовили концертные номера. Вход бесплатный. Нижневартовск Опен-эйр «Окуневка», 5-6 июля — база отдыха «Белый медведь» Фестиваль под открытым небом начнется 5 июля с 12:00 и продлится до утра следующего дня. Программу поделят на две части: дневную и ночную. Днем гостей ждут квесты, пенная вечеринка, дискотека. А ночью — диджей-сеты (18+). Хедлайнером станет популярный белорусский певец HOMIE. Вход по билетам. Нефтеюганск Ивана Купала, 6 июля — туристический центр «Юганская этнодеревня» Жителям Нефтеюганска предлагают окунуться в атмосферу древнего славянского праздника — Ивана Купала. В программу включены хороводы вокруг костра, прыжки через огонь, состязание силачей, пускание венков по воде, фаер-шоу.
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