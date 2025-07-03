Полиция Ханты-Мансийска нашла пропавшего 14-летнего школьника

Полиция Ханты-Мансийска нашла 14-летнего школьника, которого силовики и поисковики искали более суток. Он заночевал у друга и не предупредил об этом своих родителей, сообщили агентству в пресс-службе полиции.
«Мальчика нашли. Он ушел ночевать к другу и не предупредил об этом своих родителей. С ними и подростком проведена профилактическая беседа», — рассказали агентству в полиции.
Подросток воспитывается в благополучной семье. Сам также характеризуется положительно. Родители друга, у которого заночевал школьник, не знали о том, что он не предупредил своих родителей, и последние после пропажи ребенка обратились в правоохранительные органы.
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