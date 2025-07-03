03 июля 2025

Полиция Ханты-Мансийска нашла пропавшего 14-летнего школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция нашла пропавшего школьника, он заночевал у друга и не предупредил об этом родителей
Полиция нашла пропавшего школьника, он заночевал у друга и не предупредил об этом родителей Фото:

Полиция Ханты-Мансийска нашла 14-летнего школьника, которого силовики и поисковики искали более суток. Он заночевал у друга и не предупредил об этом своих родителей, сообщили агентству в пресс-службе полиции.

«Мальчика нашли. Он ушел ночевать к другу и не предупредил об этом своих родителей. С ними и подростком проведена профилактическая беседа», — рассказали агентству в полиции.

Подросток воспитывается в благополучной семье. Сам также характеризуется положительно. Родители друга, у которого заночевал школьник, не знали о том, что он не предупредил своих родителей, и последние после пропажи ребенка обратились в правоохранительные органы.

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Полиция Ханты-Мансийска нашла 14-летнего школьника, которого силовики и поисковики искали более суток. Он заночевал у друга и не предупредил об этом своих родителей, сообщили агентству в пресс-службе полиции. «Мальчика нашли. Он ушел ночевать к другу и не предупредил об этом своих родителей. С ними и подростком проведена профилактическая беседа», — рассказали агентству в полиции. Подросток воспитывается в благополучной семье. Сам также характеризуется положительно. Родители друга, у которого заночевал школьник, не знали о том, что он не предупредил своих родителей, и последние после пропажи ребенка обратились в правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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