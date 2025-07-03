В ХМАО два человека погибли в ДТП на «трассе смерти»

На 696-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, которую водители называют «трассой смерти», произошло смертельное ДТП. Столкнулись легковой автомобиль Mazda-6 и специальная техника Mercedes. В аварии погибли два человека, сообщила URA.RU пресс-служба «Центроспас-Югория».
«Спасатели прибыли на место происшествия, где обнаружили столкновение Mazda-6 и спецтехники. С помощью гидравлического инструмента они деблокировали тела погибших — водителя 1980 года рождения и пассажира 1985 года рождения — и передали их полиции», — рассказали в службе спасения.
По предварительным данным, столкновение произошло на одном из самых аварийных участков магистрали. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД. Для устранения последствий были привлечены спасатели и спецоборудование.
Ранее URA.RU писало, что на 418-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе Тюменской области 13 июня произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lada Granta и Toyota Camry. Погиб водитель отечественной легковушки.
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