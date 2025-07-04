Врио начальника МРЭО ГИБДД Сургута Александр Иванченко, которого задержали 3 июля сотрудники ФСБ и Следственного комитета и арестовал городской суд до 2 сентября, прибыл в ХМАО в 2024 году из другого региона. Источник URA.RU, близкий к силовым структурам города, пояснил, что ему на нового инспектора якобы жаловались его коллеги.
«Он приехал недавно откуда-то с западной части России. Работал инспектором с 2024 года. А вот когда начальство ушло в отпуска — глава МРЭО с последующим увольнением, а его зам планово, — временно замещать их предложили ему. Но его коллеги жаловались кулуарно, что якобы при нем получить водительское удостоверение было просто. В этом ключе ходили неподтвержденные слухи даже о мигрантах. Возможно, какая-то жалоба сотрудниками МРЭО все же была направлена коллегам в параллельные ведомства, но подробностей пока нет, и утверждать не берусь», — строит предположения инсайдер.
Подтверждения сказанной информации он не предоставил. Копии жалоб в распоряжении редакции нет. В пресс-службе УМВД подтвердили задержание, но не стали раскрывать данные сотрудника. В Следственном комитете отказались от комментариев.
Официальный telegram-канал системы правосудия ХМАО «Суды Югры» 4 июля опубликовал пост об аресте Иванченко А.Г. с указанием фамилии и инициалов. Его обвиняют в превышении должностных полномочиями (группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) из корыстной или иной личной заинтересованности и получении взятки (также группой лиц или организованной группой). Ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф, а также запрет на профессию до 10 лет.
Позже публикация была отредактирована, появилась должность обвиняемого — врио начальника ГИБДД Сургута. Скриншот имеется в распоряжении редакции.
Ранее URA.RU писало о задержании и аресте Иванченко. Инсайд URA.RU подтвердился.
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