03 июля 2025

Врачи ХМАО раскрыли причины серьезного осложнения во время беременности

Врачи ХМАО: врастание плаценты происходит из-за аномалий матки и возраста
© Служба новостей «URA.RU»
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Основное осложнение из-за врастание плаценты - массивное кровотечение
Основное осложнение из-за врастание плаценты - массивное кровотечение Фото:

Врачи окружного перинатального центра Нижневартовска раскрыли, что частыми причинами врастания плаценты у беременных являются возраст женщины и аномалии строения матки. Об этом медики сообщили в соцсетях.

«Ряд факторов риска, которые могут способствовать этому состоянию: предшествующие операции на матке, множественные беременности, возраст женщины старше 35. А также аномалии в строении матки — врожденные или приобретенные», — сказано в группе ВК роддома.

Врастание плаценты может привести к серьезным осложнениям беременности, которые могут быть опасны как для матери, так и для плода, основное из них — массивное кровотечение. Обычно возникают такие симптомы: кровянистые выделения, боль в животе и снижение активности плода. «Для диагностики врастания плаценты используются ультразвуковые исследования», — добавили врачи.

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Врачи окружного перинатального центра Нижневартовска раскрыли, что частыми причинами врастания плаценты у беременных являются возраст женщины и аномалии строения матки. Об этом медики сообщили в соцсетях. «Ряд факторов риска, которые могут способствовать этому состоянию: предшествующие операции на матке, множественные беременности, возраст женщины старше 35. А также аномалии в строении матки — врожденные или приобретенные», — сказано в группе ВК роддома. Врастание плаценты может привести к серьезным осложнениям беременности, которые могут быть опасны как для матери, так и для плода, основное из них — массивное кровотечение. Обычно возникают такие симптомы: кровянистые выделения, боль в животе и снижение активности плода. «Для диагностики врастания плаценты используются ультразвуковые исследования», — добавили врачи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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