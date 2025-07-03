Врачи ХМАО раскрыли причины серьезного осложнения во время беременности

Врачи окружного перинатального центра Нижневартовска раскрыли, что частыми причинами врастания плаценты у беременных являются возраст женщины и аномалии строения матки. Об этом медики сообщили в соцсетях.
«Ряд факторов риска, которые могут способствовать этому состоянию: предшествующие операции на матке, множественные беременности, возраст женщины старше 35. А также аномалии в строении матки — врожденные или приобретенные», — сказано в группе ВК роддома.
Врастание плаценты может привести к серьезным осложнениям беременности, которые могут быть опасны как для матери, так и для плода, основное из них — массивное кровотечение. Обычно возникают такие симптомы: кровянистые выделения, боль в животе и снижение активности плода. «Для диагностики врастания плаценты используются ультразвуковые исследования», — добавили врачи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!