«Уеду в деревню»: глава медиахолдинга правительства ХМАО покидает пост

Глава медиахолднинга правительства ХМАО — директор АУ «Окружная телерадиокомпания „Югра“» Алексей Елизаров — покидает пост. После требований прокуратуры отправить его в отставку по утрате доверя и проверки депгосслужбы он написал заявление на отпуск с последующим увольнением, сообщают источники URA.RU в политическом истеблишменте.
«После всех проверок Елизаров уходит в отпуск с последующим. Сегодня его последний рабочий день. Исполнять обязанность директора ОТРК „Югра“ будет его зам Ольга Межлумян», — рассказал инсайдер.
Елизаров в беседе с журналистом агентства подтвердил отставку. Пока у него нет планов по трудоустройству — по его словам, открыт к предложениям. «Поеду на море и к маме в деревню. Буду пока в отпуске, 10 лет работал с 9 до 12 ночи с одним выходным в неделю. Пора наконец отдохнуть», — заявил медиаменеджер.
В мае прокуратура уволить Елизарова по отрицательным основаниям. Они усмотрели нарушения в приватизации служебной квартиры, а также в приобретении мотоцикла у одного из контрагентов ОТКР, были и другие претензии. После направления представления в окружное правительство власти начали служебную проверку.
Ранее URA.RU сообщало, что Елизарову прочат отставку. Инсайдерская информация подтвердилась.
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