03 июля 2025

«Уеду в деревню»: глава медиахолдинга правительства ХМАО покидает пост

Директор «ОТРК Югра» Елизаров написал заявление об уходе
© Служба новостей «URA.RU»
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Директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров покидает пост
Директор ОТРК «Югра» Алексей Елизаров покидает пост Фото:

Глава медиахолднинга правительства ХМАО — директор АУ «Окружная телерадиокомпания „Югра“» Алексей Елизаров — покидает пост. После требований прокуратуры отправить его в отставку по утрате доверя и проверки депгосслужбы он написал заявление на отпуск с последующим увольнением, сообщают источники URA.RU в политическом истеблишменте.

«После всех проверок Елизаров уходит в отпуск с последующим. Сегодня его последний рабочий день. Исполнять обязанность директора ОТРК „Югра“ будет его зам Ольга Межлумян», — рассказал инсайдер.

Елизаров в беседе с журналистом агентства подтвердил отставку. Пока у него нет планов по трудоустройству — по его словам, открыт к предложениям. «Поеду на море и к маме в деревню. Буду пока в отпуске, 10 лет работал с 9 до 12 ночи с одним выходным в неделю. Пора наконец отдохнуть», — заявил медиаменеджер.

В мае прокуратура уволить Елизарова по отрицательным основаниям. Они усмотрели нарушения в приватизации служебной квартиры, а также в приобретении мотоцикла у одного из контрагентов ОТКР, были и другие претензии. После направления представления в окружное правительство власти начали служебную проверку. 

Ранее URA.RU сообщало, что Елизарову прочат отставку. Инсайдерская информация подтвердилась.

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Глава медиахолднинга правительства ХМАО — директор АУ «Окружная телерадиокомпания „Югра“» Алексей Елизаров — покидает пост. После требований прокуратуры отправить его в отставку по утрате доверя и проверки депгосслужбы он написал заявление на отпуск с последующим увольнением, сообщают источники URA.RU в политическом истеблишменте. «После всех проверок Елизаров уходит в отпуск с последующим. Сегодня его последний рабочий день. Исполнять обязанность директора ОТРК „Югра“ будет его зам Ольга Межлумян», — рассказал инсайдер. Елизаров в беседе с журналистом агентства подтвердил отставку. Пока у него нет планов по трудоустройству — по его словам, открыт к предложениям. «Поеду на море и к маме в деревню. Буду пока в отпуске, 10 лет работал с 9 до 12 ночи с одним выходным в неделю. Пора наконец отдохнуть», — заявил медиаменеджер. В мае прокуратура уволить Елизарова по отрицательным основаниям. Они усмотрели нарушения в приватизации служебной квартиры, а также в приобретении мотоцикла у одного из контрагентов ОТКР, были и другие претензии. После направления представления в окружное правительство власти начали служебную проверку.  Ранее URA.RU сообщало, что Елизарову прочат отставку. Инсайдерская информация подтвердилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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