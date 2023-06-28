Жители ЯНАО признались, что их держит на Крайнем Севере

Жителей ЯНАО на Крайнем Севере держат высокие зарплаты и менталитет

Ямальцы не хотят переезжать из-за хорошего заработка и добродушных людей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) признались, что их держит на Крайнем Севере, и почему они не переезжают в другие регионы. Как оказалось, некоторые не хотят уезжать из-за высокой зарплаты, другим по душе менталитет и отношение людей, написали ямальцы в соцсети «ВКонтакте».

«Что все-таки вас заставляет жить в Новом Уренгое?» — поинтересовался анонимно автор в группе «Послушано Новый Уренгой». «Зарплата, что же еще», — ответила Настасья Федина. «Хорошие добродушные люди. На земле какие-то все хмурые и озлобленные», — отметила Наталья Алексеева. «Тут цивилизация, и в апокалипсис у нас будет энергия, водопровод, бензин, будет все для жизни», — добавил Михаил Перунов. «Север не отпускает, я уже один раз уехал в Краснодар, через три месяца вернулся, не зашло на юге», — поделился Анатолий Воркутинский.

При этом нашлись и те, кто радуется, что уехал из ЯНАО или только планируют переезжать. «36 лет прожил в Новом Уренгое, теперь живу на Волге и понимаю, что на севере люди существуют, а не живут», — написал Ильнур Каримов. «Нас держит ипотека. Как закроем, уедем, не задумываясь», — сказала Мария Туленкова. «25 лет отдала северу, и что? От отпуска до отпуска, остальное существование», — добавила Яна Максименко.

Ранее жители округа рассказали, почему вернулись с территорий юга. Ямальцы приехали обратно на север из-за жаркого климата и плохих условий.