В Салехарде консервный комбинат запустил акцию по поддержке бойцов СВО

29 июня 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Салехардский комбинат запустил акцию помощи бойцам СВО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В ЯНАО Салехардский комбинат запустил акцию помощи военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции. Процент с продажи каждой банки, купленной в фирменном магазине комбината, пойдет в специальный фонд помощи бойцам СВО, сообщили URA.RU в администрации окружной столицы. «Салехардский комбинат запустил акцию помощи бойцам СВО. Первыми покупателями сегодня стали первый замглавы Салехарда Олег Куруч, который купил 20 банок консервов и руководитель Салехардского комбината Владимир Попов. За первый час акции куплено более тысячи банок продукции», — сообщил корреспонденту агентства собеседник из администрации Салехарда. Этой акцией комбинат хочет подчеркнуть преемственность традиций, в годы Великой Отечественной войны было выпущено двадцать два миллиона банок продукции. «Важность этой акции сложно переоценить, речь идет о возможности каждому внести вклад в нашу общую победу», — отметил Олег Куруч. Ранее URA.RU рассказало, что муляжи ямальских консервов выставлены в российском музее космонавтики. Продукция Салехардского комбината была продегустирована в космосе.

В ЯНАО Салехардский комбинат запустил акцию помощи военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции. Процент с продажи каждой банки, купленной в фирменном магазине комбината, пойдет в специальный фонд помощи бойцам СВО, сообщили URA.RU в администрации окружной столицы. «Салехардский комбинат запустил акцию помощи бойцам СВО. Первыми покупателями сегодня стали первый замглавы Салехарда Олег Куруч, который купил 20 банок консервов и руководитель Салехардского комбината Владимир Попов. За первый час акции куплено более тысячи банок продукции», — сообщил корреспонденту агентства собеседник из администрации Салехарда. Этой акцией комбинат хочет подчеркнуть преемственность традиций, в годы Великой Отечественной войны было выпущено двадцать два миллиона банок продукции. «Важность этой акции сложно переоценить, речь идет о возможности каждому внести вклад в нашу общую победу», — отметил Олег Куруч. Ранее URA.RU рассказало, что муляжи ямальских консервов выставлены в российском музее космонавтики. Продукция Салехардского комбината была продегустирована в космосе.