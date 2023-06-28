28 июня 2023

В Салехарде консервный комбинат запустил акцию по поддержке бойцов СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
Салехардский комбинат запустил акцию помощи бойцам СВО Фото:

В ЯНАО Салехардский комбинат запустил акцию помощи военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции. Процент с продажи каждой банки, купленной в фирменном магазине комбината, пойдет в специальный фонд помощи бойцам СВО, сообщили URA.RU в администрации окружной столицы.

«Салехардский комбинат запустил акцию помощи бойцам СВО. Первыми покупателями сегодня стали первый замглавы Салехарда Олег Куруч, который купил 20 банок консервов и руководитель Салехардского комбината Владимир Попов. За первый час акции куплено более тысячи банок продукции», — сообщил корреспонденту агентства собеседник из администрации Салехарда.

Этой акцией комбинат хочет подчеркнуть преемственность традиций, в годы Великой Отечественной войны было выпущено двадцать два миллиона банок продукции. «Важность этой акции сложно переоценить, речь идет о возможности каждому внести вклад в нашу общую победу», — отметил Олег Куруч.

Ранее URA.RU рассказало, что муляжи ямальских консервов выставлены в российском музее космонавтики. Продукция Салехардского комбината была продегустирована в космосе.

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В ЯНАО Салехардский комбинат запустил акцию помощи военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции. Процент с продажи каждой банки, купленной в фирменном магазине комбината, пойдет в специальный фонд помощи бойцам СВО, сообщили URA.RU в администрации окружной столицы. «Салехардский комбинат запустил акцию помощи бойцам СВО. Первыми покупателями сегодня стали первый замглавы Салехарда Олег Куруч, который купил 20 банок консервов и руководитель Салехардского комбината Владимир Попов. За первый час акции куплено более тысячи банок продукции», — сообщил корреспонденту агентства собеседник из администрации Салехарда. Этой акцией комбинат хочет подчеркнуть преемственность традиций, в годы Великой Отечественной войны было выпущено двадцать два миллиона банок продукции. «Важность этой акции сложно переоценить, речь идет о возможности каждому внести вклад в нашу общую победу», — отметил Олег Куруч. Ранее URA.RU рассказало, что муляжи ямальских консервов выставлены в российском музее космонавтики. Продукция Салехардского комбината была продегустирована в космосе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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