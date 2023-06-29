Юрист Соловьев предупредил о риске столкнуться с мошенниками на эвакуаторах

30 июня 2023 в 04:40 Размер текста - 17 +

Водители эвакуаторов просят деньги от автовладельцев за информацию о якобы риске эвакуации Фото: Сергей Русанов © URA.RU У недобросовестных водителей эвакуаторов есть распространенный способ дополнительного «заработка», они в сговоре со своими сообщниками продают информацию о якобы риске эвакуации автомобилей. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «В свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к машине, припаркованной не совсем правильно, но не забирает ее. Вместо этого его сообщник звонит владельцу по оставленному под стеклом автомобиля номеру и предупреждает о риске эвакуации. <…> Сразу после этого ему звонит тот сообщник и просит денег за информацию», — предупредил юрист Соловьев в беседе с радио Sputnik. По его мнению, «недобросовестные эвакуаторщики» и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать свою машину со штрафстоянки, поэтому готовы заплатить от двух до десяти тысяч рублей. «Все платят в зависимости от стоимости автомобиля», — уточнил правозащитник. В некоторых субъектах РФ резко выросли тарифы на эвакуацию автомобилей. Например, в Свердловской области, стоимость эвакуации легкового автомобиля установлена на уровне 2857 рублей. Ранее стоимость эвакуации легкового транспортного средства достигала 1649 рублей. Соответствующий документ появился на сайте Региональной энергетической комиссии (РЭК).

У недобросовестных водителей эвакуаторов есть распространенный способ дополнительного «заработка», они в сговоре со своими сообщниками продают информацию о якобы риске эвакуации автомобилей. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. «В свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к машине, припаркованной не совсем правильно, но не забирает ее. Вместо этого его сообщник звонит владельцу по оставленному под стеклом автомобиля номеру и предупреждает о риске эвакуации. <…> Сразу после этого ему звонит тот сообщник и просит денег за информацию», — предупредил юрист Соловьев в беседе с радио Sputnik. По его мнению, «недобросовестные эвакуаторщики» и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать свою машину со штрафстоянки, поэтому готовы заплатить от двух до десяти тысяч рублей. «Все платят в зависимости от стоимости автомобиля», — уточнил правозащитник. В некоторых субъектах РФ резко выросли тарифы на эвакуацию автомобилей. Например, в Свердловской области, стоимость эвакуации легкового автомобиля установлена на уровне 2857 рублей. Ранее стоимость эвакуации легкового транспортного средства достигала 1649 рублей. Соответствующий документ появился на сайте Региональной энергетической комиссии (РЭК).