Юрист Соловьев предупредил о риске столкнуться с мошенниками на эвакуаторах

У недобросовестных водителей эвакуаторов есть распространенный способ дополнительного «заработка», они в сговоре со своими сообщниками продают информацию о якобы риске эвакуации автомобилей. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«В свободное от работы время водитель эвакуатора подъезжает к машине, припаркованной не совсем правильно, но не забирает ее. Вместо этого его сообщник звонит владельцу по оставленному под стеклом автомобиля номеру и предупреждает о риске эвакуации. <…> Сразу после этого ему звонит тот сообщник и просит денег за информацию», — предупредил юрист Соловьев в беседе с радио Sputnik.
По его мнению, «недобросовестные эвакуаторщики» и их сообщники пользуются нежеланием людей забирать свою машину со штрафстоянки, поэтому готовы заплатить от двух до десяти тысяч рублей. «Все платят в зависимости от стоимости автомобиля», — уточнил правозащитник.
В некоторых субъектах РФ резко выросли тарифы на эвакуацию автомобилей. Например, в Свердловской области, стоимость эвакуации легкового автомобиля установлена на уровне 2857 рублей. Ранее стоимость эвакуации легкового транспортного средства достигала 1649 рублей. Соответствующий документ появился на сайте Региональной энергетической комиссии (РЭК).
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