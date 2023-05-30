В Свердловской области резко выросли тарифы на эвакуацию автомобилей

Новые тарифы на эвакуацию автомобилей начнут действовать в регионе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области утвердили новые тарифы на эвакуацию автомобилей. Соответствующий документ появился на сайте РЭК (Региональная энергетическая комиссия). Постановление вступает в силу через семь дней после официального опубликования.

Стоимость эвакуации легкового автомобиля установлена на уровне 2857 рублей. Ранее стоимость эвакуации легкового транспортного средства достигала 1649 рублей. А вот эвакуация байков обойдется в 2604 рубля. Владельцам автомобилей весом более 5 тонн придется выложить 12167 рублей. Стоимость эвакуации крупногабаритных транспортных средств оценили в 33122 рубля.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области является уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области в сфере государственного регулирования: цен, тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, сборов, размеров платы. Комиссия является правопреемником Комитета ценовой политики Свердловской области и Областной энергетической комиссии Свердловской области.