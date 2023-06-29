29 июня 2023

В Сургуте открылся ресторан, который стал звездой «Тик-тока». Видео

В Сургуте открылся ресторан сети Chiсko, которая стала звездой «Тик-тока»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пикник у ресторана Forest. Екатеринбург, forest ресторан
Рестораны Chiсko получили известность благодаря своему корейскому меню Фото:

В Сургуте открылся первый в регионе ресторан сети корейского стрит-фуда Chiсko, передает корреспондент URA.RU. Бренд завоевал армию поклонников в «Тик-токе» — на страницу в соцсети подписано более 800 тысяч человек.

«Из-за большого количества желающих, у входа в Chicko поставили стенды с QR-кодом для заказа с собой», — передает журналист агентства. Представители сети в группе Chicko Surgut «ВКонтакте» также предупредили о возможном увеличенном времени ожидания заказов и ограничениях по времени посадки.

Рестораны Chiсko получили известность благодаря своему меню корейской уличной еды, например, корн доги (сосиски жареном тесте) и данго (клецки из рисовой муки). При этом от запуска доставки в Сургуте ресторан пока отказался.

Ранее URA.RU рассказывало, что открытие ресторана Chiсko перенесли. Изначально точку стрит-фуда в Сургуте планировали открыть весной.

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В Сургуте открылся первый в регионе ресторан сети корейского стрит-фуда Chiсko, передает корреспондент URA.RU. Бренд завоевал армию поклонников в «Тик-токе» — на страницу в соцсети подписано более 800 тысяч человек. «Из-за большого количества желающих, у входа в Chicko поставили стенды с QR-кодом для заказа с собой», — передает журналист агентства. Представители сети в группе Chicko Surgut «ВКонтакте» также предупредили о возможном увеличенном времени ожидания заказов и ограничениях по времени посадки. Рестораны Chiсko получили известность благодаря своему меню корейской уличной еды, например, корн доги (сосиски жареном тесте) и данго (клецки из рисовой муки). При этом от запуска доставки в Сургуте ресторан пока отказался. Ранее URA.RU рассказывало, что открытие ресторана Chiсko перенесли. Изначально точку стрит-фуда в Сургуте планировали открыть весной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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