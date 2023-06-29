В Сургуте открылся ресторан, который стал звездой «Тик-тока». Видео

В Сургуте открылся ресторан сети Chiсko, которая стала звездой «Тик-тока»

30 июня 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Рестораны Chiсko получили известность благодаря своему корейскому меню Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте открылся первый в регионе ресторан сети корейского стрит-фуда Chiсko, передает корреспондент URA.RU. Бренд завоевал армию поклонников в «Тик-токе» — на страницу в соцсети подписано более 800 тысяч человек. «Из-за большого количества желающих, у входа в Chicko поставили стенды с QR-кодом для заказа с собой», — передает журналист агентства. Представители сети в группе Chicko Surgut «ВКонтакте» также предупредили о возможном увеличенном времени ожидания заказов и ограничениях по времени посадки. Рестораны Chiсko получили известность благодаря своему меню корейской уличной еды, например, корн доги (сосиски жареном тесте) и данго (клецки из рисовой муки). При этом от запуска доставки в Сургуте ресторан пока отказался. Ранее URA.RU рассказывало, что открытие ресторана Chiсko перенесли. Изначально точку стрит-фуда в Сургуте планировали открыть весной.

В Сургуте открылся первый в регионе ресторан сети корейского стрит-фуда Chiсko, передает корреспондент URA.RU. Бренд завоевал армию поклонников в «Тик-токе» — на страницу в соцсети подписано более 800 тысяч человек. «Из-за большого количества желающих, у входа в Chicko поставили стенды с QR-кодом для заказа с собой», — передает журналист агентства. Представители сети в группе Chicko Surgut «ВКонтакте» также предупредили о возможном увеличенном времени ожидания заказов и ограничениях по времени посадки. Рестораны Chiсko получили известность благодаря своему меню корейской уличной еды, например, корн доги (сосиски жареном тесте) и данго (клецки из рисовой муки). При этом от запуска доставки в Сургуте ресторан пока отказался. Ранее URA.RU рассказывало, что открытие ресторана Chiсko перенесли. Изначально точку стрит-фуда в Сургуте планировали открыть весной.