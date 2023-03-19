19 марта 2023
18 марта 2023

В Сургуте перенесли открытие ресторана сети, которая стала звездой «Тик-тока». Фото

Ресторан сети корейского стрит-фуда Chiсko в Сургуте откроют летом
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корейского стритфуда Chicko. Екатеринбург, chicko
Рестораны специализируются на корейском стрит-фуде Фото:

В Сургуте (ХМАО) перенесли открытие ресторана сети корейского стрит-фуда Chiсko, на страницу которой в «Тик-Токе» подписано почти 700 тысяч человек. Точку рассчитывают открыть в начале лета вместо весны. Информацию URA.RU подтвердил основатель бренда Сергей Лебедев.

«Стараемся успеть в первой половине июня. Стройка уже идет», — прокомментировал журналисту агентства Лебедев. Точку стрит-фуда должны открыть на проспекте Ленина, 52. Сеть уже представила дизайн будущего ресторана.

Бренд Chiсko известен прежде всего своим меню корейского уличной еды. В ресторанах готовят в том числе токпоки (острые рисовые колбаски), корн доги (сосиски в особенном обжаренном тесте), данго (колобки или клецки) из рисовой муки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте откроется ресторан под франшизой бренда Chiсko. Изначально его планировали открыть в мае.

Дизайн ресторана в Сургуте
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) перенесли открытие ресторана сети корейского стрит-фуда Chiсko, на страницу которой в «Тик-Токе» подписано почти 700 тысяч человек. Точку рассчитывают открыть в начале лета вместо весны. Информацию URA.RU подтвердил основатель бренда Сергей Лебедев. «Стараемся успеть в первой половине июня. Стройка уже идет», — прокомментировал журналисту агентства Лебедев. Точку стрит-фуда должны открыть на проспекте Ленина, 52. Сеть уже представила дизайн будущего ресторана. Бренд Chiсko известен прежде всего своим меню корейского уличной еды. В ресторанах готовят в том числе токпоки (острые рисовые колбаски), корн доги (сосиски в особенном обжаренном тесте), данго (колобки или клецки) из рисовой муки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте откроется ресторан под франшизой бренда Chiсko. Изначально его планировали открыть в мае.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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