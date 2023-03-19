В Сургуте перенесли открытие ресторана сети, которая стала звездой «Тик-тока». Фото

Ресторан сети корейского стрит-фуда Chiсko в Сургуте откроют летом

20 марта 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Рестораны специализируются на корейском стрит-фуде Фото: Размик Закарян © URA.RU В Сургуте (ХМАО) перенесли открытие ресторана сети корейского стрит-фуда Chiсko, на страницу которой в «Тик-Токе» подписано почти 700 тысяч человек. Точку рассчитывают открыть в начале лета вместо весны. Информацию URA.RU подтвердил основатель бренда Сергей Лебедев. «Стараемся успеть в первой половине июня. Стройка уже идет», — прокомментировал журналисту агентства Лебедев. Точку стрит-фуда должны открыть на проспекте Ленина, 52. Сеть уже представила дизайн будущего ресторана. Бренд Chiсko известен прежде всего своим меню корейского уличной еды. В ресторанах готовят в том числе токпоки (острые рисовые колбаски), корн доги (сосиски в особенном обжаренном тесте), данго (колобки или клецки) из рисовой муки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте откроется ресторан под франшизой бренда Chiсko. Изначально его планировали открыть в мае. Дизайн ресторана в Сургуте Фото: группа Chiсko «ВКонтакте»

В Сургуте (ХМАО) перенесли открытие ресторана сети корейского стрит-фуда Chiсko, на страницу которой в «Тик-Токе» подписано почти 700 тысяч человек. Точку рассчитывают открыть в начале лета вместо весны. Информацию URA.RU подтвердил основатель бренда Сергей Лебедев. «Стараемся успеть в первой половине июня. Стройка уже идет», — прокомментировал журналисту агентства Лебедев. Точку стрит-фуда должны открыть на проспекте Ленина, 52. Сеть уже представила дизайн будущего ресторана. Бренд Chiсko известен прежде всего своим меню корейского уличной еды. В ресторанах готовят в том числе токпоки (острые рисовые колбаски), корн доги (сосиски в особенном обжаренном тесте), данго (колобки или клецки) из рисовой муки. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте откроется ресторан под франшизой бренда Chiсko. Изначально его планировали открыть в мае.