В Тюмени на улице Судостроителей из окна четвертого этажа человек выбросил мертвую собаку, которая была завернута в ковер. Об этом сообщила свидетельница произошедшего в социальных сетях.
«В районе Лесобазы по улице Судостроителей, 32, около 18:00 произошел ужасный случай. С четвертого этажа некий человек сбросил мертвую собаку, которая была запакована в полиэтиленовый мешок и обернутую в ковер! Воняло тухлятиной, видимо, он убил ее еще дома около одного или двух суток назад», — пишет очевидица в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень | Отзовик».
Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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