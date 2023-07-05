В Тюмени с 4-го этажа выбросили мертвую собаку, которая была завернута в ковер. Фото

05 июля 2023 в 23:28 Размер текста - 17 +

Собака была запакована в полиэтиленовый мешок и обернута в ковер Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU В Тюмени на улице Судостроителей из окна четвертого этажа человек выбросил мертвую собаку, которая была завернута в ковер. Об этом сообщила свидетельница произошедшего в социальных сетях. «В районе Лесобазы по улице Судостроителей, 32, около 18:00 произошел ужасный случай. С четвертого этажа некий человек сбросил мертвую собаку, которая была запакована в полиэтиленовый мешок и обернутую в ковер! Воняло тухлятиной, видимо, он убил ее еще дома около одного или двух суток назад», — пишет очевидица в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень | Отзовик». Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается. Фото: в группе «ЧС Тюмень | Отзовик»

В Тюмени на улице Судостроителей из окна четвертого этажа человек выбросил мертвую собаку, которая была завернута в ковер. Об этом сообщила свидетельница произошедшего в социальных сетях. «В районе Лесобазы по улице Судостроителей, 32, около 18:00 произошел ужасный случай. С четвертого этажа некий человек сбросил мертвую собаку, которая была запакована в полиэтиленовый мешок и обернутую в ковер! Воняло тухлятиной, видимо, он убил ее еще дома около одного или двух суток назад», — пишет очевидица в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень | Отзовик». Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.