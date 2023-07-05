В Тюмени с 4-го этажа выбросили мертвую собаку, которая была завернута в ковер. Фото

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Расселение жителей поселка Шахты. Кизел, Пермский край, комната, ковер, общежитие, бедность, коммуналка
Собака была запакована в полиэтиленовый мешок и обернута в ковер Фото:

В Тюмени на улице Судостроителей из окна четвертого этажа человек выбросил мертвую собаку, которая была завернута в ковер. Об этом сообщила свидетельница произошедшего в социальных сетях.

«В районе Лесобазы по улице Судостроителей, 32, около 18:00 произошел ужасный случай. С четвертого этажа некий человек сбросил мертвую собаку, которая была запакована в полиэтиленовый мешок и обернутую в ковер! Воняло тухлятиной, видимо, он убил ее еще дома около одного или двух суток назад», — пишет очевидица в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень | Отзовик».

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Фото:

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В Тюмени на улице Судостроителей из окна четвертого этажа человек выбросил мертвую собаку, которая была завернута в ковер. Об этом сообщила свидетельница произошедшего в социальных сетях. «В районе Лесобазы по улице Судостроителей, 32, около 18:00 произошел ужасный случай. С четвертого этажа некий человек сбросил мертвую собаку, которая была запакована в полиэтиленовый мешок и обернутую в ковер! Воняло тухлятиной, видимо, он убил ее еще дома около одного или двух суток назад», — пишет очевидица в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень | Отзовик». Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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