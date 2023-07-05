В тюменской полиции не хватает следователей, инспекторов ДПС и участковых

06 июля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Полиция Тобольска набирает сотрудников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На работу в МОВД «Тобольский» (Тобольск, Тюменская область) требуются дознаватели, оперуполномоченные, инспекторы ДПС и участковые. Информация об этому указана на официальном сайте ведомства. По данным на 6 июля 2023 года, в указанном отделе полиции открыта 21 вакансия. «Вакантные должности в МО МВД России „Тобольский“: оперуполномоченный отдела уголовного розыска; оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков; инспектор дорожно-патрульной службы; участковый уполномоченный полиции; cледователь. Также в МОВД „Тобольский“ требуются кинолог, дознаватель», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области. Некоторые сотрудники требуются для работы в селах Вагай и Ярково. Эти населенные пункты также входят в зону ответственности МОВД «Тобольский». «Кандидат должен по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию и состоянию здоровья быть способным к выполнению служебных обязанностей. В ведомстве гарантируют зарплату от 25 тыс. рублей, которая увеличивается с учетом выслуги лет и очередных специальных званий, бесплатное обучение в высших учебных заведениях МВД России», — указано на официальном сайте ведомства.

На работу в МОВД «Тобольский» (Тобольск, Тюменская область) требуются дознаватели, оперуполномоченные, инспекторы ДПС и участковые. Информация об этому указана на официальном сайте ведомства. По данным на 6 июля 2023 года, в указанном отделе полиции открыта 21 вакансия. «Вакантные должности в МО МВД России „Тобольский“: оперуполномоченный отдела уголовного розыска; оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков; инспектор дорожно-патрульной службы; участковый уполномоченный полиции; cледователь. Также в МОВД „Тобольский“ требуются кинолог, дознаватель», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области. Некоторые сотрудники требуются для работы в селах Вагай и Ярково. Эти населенные пункты также входят в зону ответственности МОВД «Тобольский». «Кандидат должен по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию и состоянию здоровья быть способным к выполнению служебных обязанностей. В ведомстве гарантируют зарплату от 25 тыс. рублей, которая увеличивается с учетом выслуги лет и очередных специальных званий, бесплатное обучение в высших учебных заведениях МВД России», — указано на официальном сайте ведомства.