05 июля 2023

В тюменской полиции не хватает следователей, инспекторов ДПС и участковых

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, машина полиции, полиция, сотрудник полиции, наряд полиции
Полиция Тобольска набирает сотрудников Фото:

На работу в МОВД «Тобольский» (Тобольск, Тюменская область) требуются дознаватели, оперуполномоченные, инспекторы ДПС и участковые. Информация об этому указана на официальном сайте ведомства. По данным на 6 июля 2023 года, в указанном отделе полиции открыта 21 вакансия.

«Вакантные должности в МО МВД России „Тобольский“: оперуполномоченный отдела уголовного розыска; оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков; инспектор дорожно-патрульной службы; участковый уполномоченный полиции; cледователь. Также в МОВД „Тобольский“ требуются кинолог, дознаватель», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области.

Некоторые сотрудники требуются для работы в селах Вагай и Ярково. Эти населенные пункты также входят в зону ответственности МОВД «Тобольский». «Кандидат должен по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию и состоянию здоровья быть способным к выполнению служебных обязанностей. В ведомстве гарантируют зарплату от 25 тыс. рублей, которая увеличивается с учетом выслуги лет и очередных специальных званий, бесплатное обучение в высших учебных заведениях МВД России», — указано на официальном сайте ведомства.

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На работу в МОВД «Тобольский» (Тобольск, Тюменская область) требуются дознаватели, оперуполномоченные, инспекторы ДПС и участковые. Информация об этому указана на официальном сайте ведомства. По данным на 6 июля 2023 года, в указанном отделе полиции открыта 21 вакансия. «Вакантные должности в МО МВД России „Тобольский“: оперуполномоченный отдела уголовного розыска; оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков; инспектор дорожно-патрульной службы; участковый уполномоченный полиции; cледователь. Также в МОВД „Тобольский“ требуются кинолог, дознаватель», — указано на официальном сайте УМВД России по Тюменской области. Некоторые сотрудники требуются для работы в селах Вагай и Ярково. Эти населенные пункты также входят в зону ответственности МОВД «Тобольский». «Кандидат должен по своим деловым, личным и нравственным качествам, образованию и состоянию здоровья быть способным к выполнению служебных обязанностей. В ведомстве гарантируют зарплату от 25 тыс. рублей, которая увеличивается с учетом выслуги лет и очередных специальных званий, бесплатное обучение в высших учебных заведениях МВД России», — указано на официальном сайте ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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