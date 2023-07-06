К дому погибшего 6-летнего Далера Бобиева продолжают нести цветы и угощения. Фото, видео

06 июля 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

О том, что мальчик погиб, стало известно 28 июня. С декабря его смерть скрывала опекунша Фото: Илья Московец, URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев Спустя неделю после того, как стало известно о смерти шестилетнего Далера Бобиева, которого искал весь Екатеринбург, горожане продолжают нести к его дому игрушки, угощения, цветы. Кто-то приходит, чтобы прочитать молитву. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший у дома на Симферопольской, 21 на Вторчермете. Там в квартире на первом этаже мальчик жил с опекуншей Вероникой Наумовой и пятью другими детьми. «Когда стало известно, что Далера убили, здесь [возле дома] первые два дня собирались по 100-150 человек. Делали марш от храма (воинский храм в честь Архангела Гавриила располагается неподалеку, — прим. URA.RU) к дому, а затем к гаражам, где нашли его тело. На третий день людей стало меньше, сейчас приходят по 3-4 человека», — рассказал Денис, сосед Наумовых из того же подъезда. Он также добавил, что к квартире, где жила опекунша погибшего, продолжают приходить разъяренные горожане. Они стучатся, надеясь застать кого-либо дома, но сейчас в квартире пусто. Окна занавешены шторами, двери никто не открывает. При этом известно, что в Екатеринбург из зоны специальной военной операции приехал муж Вероники Наумовой. Где он находится, неизвестно. Остальные дети из семьи сейчас в социальных учреждениях. За время, пока корреспондент агентства общался с соседями, к дому подошла молодая пара. Они принесли детское печенье к стихийному мемориалу. Также подходил мужчина с молитвенником в руках. Он прошелся под окнами квартиры, где жил Далер, и прочитал молитву. О пропаже мальчика Наумова заявила 26 июня, как раз, когда ребенка должны были проверить сотрудники опеки. Женщина рассказывала журналистам, что ребенок якобы сбежал из дома. 28 июня труп мальчика нашли в семейном гараже Наумовых. По данным источников, точная дата смерти Далера — 3 декабря. Его сестра, молчавшая все это время, рассказала, что в тот день брата сильно избили за то, что он съел виноград. В ванной он якобы сполз по стенке, потерял сознание и умер. Прощание с ребенком намечено состоялось 6 июля, его похоронили по мусульманским традициям. Уголовное дело возбуждено не только в отношении Наумовой, но и в отношении заведующей детским садиком и сотрудницы органов опеки, не уследивших за мальчиком. Подробнее об истории Далера Бобиева — в материалах URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спустя неделю после того, как стало известно о смерти шестилетнего Далера Бобиева, которого искал весь Екатеринбург, горожане продолжают нести к его дому игрушки, угощения, цветы. Кто-то приходит, чтобы прочитать молитву. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, побывавший у дома на Симферопольской, 21 на Вторчермете. Там в квартире на первом этаже мальчик жил с опекуншей Вероникой Наумовой и пятью другими детьми. «Когда стало известно, что Далера убили, здесь [возле дома] первые два дня собирались по 100-150 человек. Делали марш от храма (воинский храм в честь Архангела Гавриила располагается неподалеку, — прим. URA.RU) к дому, а затем к гаражам, где нашли его тело. На третий день людей стало меньше, сейчас приходят по 3-4 человека», — рассказал Денис, сосед Наумовых из того же подъезда. Он также добавил, что к квартире, где жила опекунша погибшего, продолжают приходить разъяренные горожане. Они стучатся, надеясь застать кого-либо дома, но сейчас в квартире пусто. Окна занавешены шторами, двери никто не открывает. При этом известно, что в Екатеринбург из зоны специальной военной операции приехал муж Вероники Наумовой. Где он находится, неизвестно. Остальные дети из семьи сейчас в социальных учреждениях. За время, пока корреспондент агентства общался с соседями, к дому подошла молодая пара. Они принесли детское печенье к стихийному мемориалу. Также подходил мужчина с молитвенником в руках. Он прошелся под окнами квартиры, где жил Далер, и прочитал молитву. О пропаже мальчика Наумова заявила 26 июня, как раз, когда ребенка должны были проверить сотрудники опеки. Женщина рассказывала журналистам, что ребенок якобы сбежал из дома. 28 июня труп мальчика нашли в семейном гараже Наумовых. По данным источников, точная дата смерти Далера — 3 декабря. Его сестра, молчавшая все это время, рассказала, что в тот день брата сильно избили за то, что он съел виноград. В ванной он якобы сполз по стенке, потерял сознание и умер. Прощание с ребенком намечено состоялось 6 июля, его похоронили по мусульманским традициям. Уголовное дело возбуждено не только в отношении Наумовой, но и в отношении заведующей детским садиком и сотрудницы органов опеки, не уследивших за мальчиком. Подробнее об истории Далера Бобиева — в материалах URA.RU.