Экс-зампред ЦБ Сухов раскрыл, насколько еще вырастет доллар

Экс-зампред ЦБ Сухов: доллар не достигнет трехзначных чисел

07 июля 2023 в 03:28 Размер текста - 17 +

Сухов считает, что летом доллар ослабнет по отношению к рублю Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В июле стоимость доллара не вырастет до трехзначного числа и уже летом она начнет снижаться. Об этом рассказал экс-зампред Центробанка РФ Михаил Сухов. «По моим прогнозам, доллар в трехзначное число не уйдет в июльской волне укрепления. При отсутствии каких-то новых шоков следует ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. Позитивную динамику на его усиление летом мы точно увидим», — рассказал Сухов «Известиям». Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вероятную причину ослабления курса рубля. Он предположил, что колебания курса могли быть вызваны спекуляциями на валютном рынке. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рубль должен укрепится и исключил падение курса до экстремально низких позиций.

В июле стоимость доллара не вырастет до трехзначного числа и уже летом она начнет снижаться. Об этом рассказал экс-зампред Центробанка РФ Михаил Сухов. «По моим прогнозам, доллар в трехзначное число не уйдет в июльской волне укрепления. При отсутствии каких-то новых шоков следует ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. Позитивную динамику на его усиление летом мы точно увидим», — рассказал Сухов «Известиям». Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вероятную причину ослабления курса рубля. Он предположил, что колебания курса могли быть вызваны спекуляциями на валютном рынке. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рубль должен укрепится и исключил падение курса до экстремально низких позиций.