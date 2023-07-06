06 июля 2023

Экс-зампред ЦБ Сухов раскрыл, насколько еще вырастет доллар

Экс-зампред ЦБ Сухов: доллар не достигнет трехзначных чисел
© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары. Курган, деньги, наличные, купюра, курс доллара, кошелек, валюта
Сухов считает, что летом доллар ослабнет по отношению к рублю Фото:

В июле стоимость доллара не вырастет до трехзначного числа и уже летом она начнет снижаться. Об этом рассказал экс-зампред Центробанка РФ Михаил Сухов.

«По моим прогнозам, доллар в трехзначное число не уйдет в июльской волне укрепления. При отсутствии каких-то новых шоков следует ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. Позитивную динамику на его усиление летом мы точно увидим», — рассказал Сухов «Известиям».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вероятную причину ослабления курса рубля. Он предположил, что колебания курса могли быть вызваны спекуляциями на валютном рынке. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рубль должен укрепится и исключил падение курса до экстремально низких позиций.

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В июле стоимость доллара не вырастет до трехзначного числа и уже летом она начнет снижаться. Об этом рассказал экс-зампред Центробанка РФ Михаил Сухов. «По моим прогнозам, доллар в трехзначное число не уйдет в июльской волне укрепления. При отсутствии каких-то новых шоков следует ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. Позитивную динамику на его усиление летом мы точно увидим», — рассказал Сухов «Известиям». Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вероятную причину ослабления курса рубля. Он предположил, что колебания курса могли быть вызваны спекуляциями на валютном рынке. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рубль должен укрепится и исключил падение курса до экстремально низких позиций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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