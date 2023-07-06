Экс-зампред ЦБ Сухов раскрыл, насколько еще вырастет доллар

В июле стоимость доллара не вырастет до трехзначного числа и уже летом она начнет снижаться. Об этом рассказал экс-зампред Центробанка РФ Михаил Сухов.
«По моим прогнозам, доллар в трехзначное число не уйдет в июльской волне укрепления. При отсутствии каких-то новых шоков следует ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. Позитивную динамику на его усиление летом мы точно увидим», — рассказал Сухов «Известиям».
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вероятную причину ослабления курса рубля. Он предположил, что колебания курса могли быть вызваны спекуляциями на валютном рынке. В свою очередь глава Сбербанка Герман Греф заявил, что рубль должен укрепится и исключил падение курса до экстремально низких позиций.
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