Водители автобусов устроили бунт на екатеринбургском Ozon

07 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Ситуацией на Ozon сейчас занимается Роспотребнадзор Фото: Московец Илья © URA.RU Водители автобусов, которые развозят сотрудников Ozon, устроили бунт и отказываются брать на борт работников аутсорсинговой компании, от которых якобы и началась вспышка менингококковой инфекции. Об этом URA.RU рассказал один из горожан, который трудится в маркетплейсе. «У нас есть автобусы для штатных сотрудников, а есть для аутсорса. Естественно, это нифига не соблюдается, то есть аутсорсы залезают в штатный автобус. И сейчас на некоторых маршрутах среди водителей случился мини-бунт, они не берут аутсорсов. Потому что вспышка менингита пошла именно из общаги, где живут аутсорсы», — пояснил работник. За комментарием корреспондент обратился в саму компанию. Ответ на запрос к моменту публикации не был получен. На фоне вспышки менингококковой инфекцией в екатеринбургском Ozon заразились восемь человек. Два сотрудника скончались. Вся актуальная информация собрана в специальном сюжете.

Водители автобусов, которые развозят сотрудников Ozon, устроили бунт и отказываются брать на борт работников аутсорсинговой компании, от которых якобы и началась вспышка менингококковой инфекции. Об этом URA.RU рассказал один из горожан, который трудится в маркетплейсе. «У нас есть автобусы для штатных сотрудников, а есть для аутсорса. Естественно, это нифига не соблюдается, то есть аутсорсы залезают в штатный автобус. И сейчас на некоторых маршрутах среди водителей случился мини-бунт, они не берут аутсорсов. Потому что вспышка менингита пошла именно из общаги, где живут аутсорсы», — пояснил работник. За комментарием корреспондент обратился в саму компанию. Ответ на запрос к моменту публикации не был получен. На фоне вспышки менингококковой инфекцией в екатеринбургском Ozon заразились восемь человек. Два сотрудника скончались. Вся актуальная информация собрана в специальном сюжете.