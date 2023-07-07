Водители автобусов устроили бунт на екатеринбургском Ozon

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Пункты выдачи Ozon. Екатеринбург, ozon, озон
Ситуацией на Ozon сейчас занимается Роспотребнадзор Фото:

Водители автобусов, которые развозят сотрудников Ozon, устроили бунт и отказываются брать на борт работников аутсорсинговой компании, от которых якобы и началась вспышка менингококковой инфекции. Об этом URA.RU рассказал один из горожан, который трудится в маркетплейсе.

«У нас есть автобусы для штатных сотрудников, а есть для аутсорса. Естественно, это нифига не соблюдается, то есть аутсорсы залезают в штатный автобус. И сейчас на некоторых маршрутах среди водителей случился мини-бунт, они не берут аутсорсов. Потому что вспышка менингита пошла именно из общаги, где живут аутсорсы», — пояснил работник.

За комментарием корреспондент обратился в саму компанию. Ответ на запрос к моменту публикации не был получен. На фоне вспышки менингококковой инфекцией в екатеринбургском Ozon заразились восемь человек. Два сотрудника скончались. Вся актуальная информация собрана в специальном сюжете.

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Водители автобусов, которые развозят сотрудников Ozon, устроили бунт и отказываются брать на борт работников аутсорсинговой компании, от которых якобы и началась вспышка менингококковой инфекции. Об этом URA.RU рассказал один из горожан, который трудится в маркетплейсе. «У нас есть автобусы для штатных сотрудников, а есть для аутсорса. Естественно, это нифига не соблюдается, то есть аутсорсы залезают в штатный автобус. И сейчас на некоторых маршрутах среди водителей случился мини-бунт, они не берут аутсорсов. Потому что вспышка менингита пошла именно из общаги, где живут аутсорсы», — пояснил работник. За комментарием корреспондент обратился в саму компанию. Ответ на запрос к моменту публикации не был получен. На фоне вспышки менингококковой инфекцией в екатеринбургском Ozon заразились восемь человек. Два сотрудника скончались. Вся актуальная информация собрана в специальном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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