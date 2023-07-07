Бастрыкин поручил возбудить дело из-за стройки микрорайона на берегу челябинского озера

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за строительства жилого микрорайона на берегу озера Чебаркуль в Челябинской области. С жалобами на стройку обратились местные жители.
«В соцсети опубликовано видеообращение к главе СК России А.И. Бастрыкину от жителей Челябинской области. Граждане выражают несогласие со строительством ООО СЗ „Жилгражданстрой“ жилого микрорайона на берегу озера Чебаркуля. Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову возбудить уголовное дело по всем озвученным в видеообращении доводам», — сообщается в telegram-канале пресс-центра СКР.
По мнению местных жителей, стройка может привести к обмелению озера Чебаркуль и экологическому бедствию. Они рассказали, что под видом реконструкции дороги к историко-этнографическому комплексу «Крепость» застройщик незаконно прокладывает новый транспортный путь к жилому кварталу. Работы ведутся с нарушениями: электроопоры и стойки газопровода устанавливаются в непосредственной близости к частным домовладениям, что может привести к аварийной ситуации, отмечают жители.
В СУ СК России по Челябинской области была проведена проверка жалоб местных жителей, по итогам которой в возбуждении уголовного дела отказано. Бастрыкин поручил возбудить дело. Ситуацию он поставил на контроль.
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