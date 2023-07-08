Кремль обвинил Турцию в нарушении договоренности из-за главарей «Азова»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Никто не поставил Россию в известность о передаче боевиков Украине, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Турция нарушила договоры с Россией, отпустив командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турция нарушила договоры с Россией, отпустив командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости. *Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...