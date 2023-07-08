Кремль обвинил Турцию в нарушении договоренности из-за главарей «Азова»*

Никто не поставил Россию в известность о передаче боевиков Украине, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Турция нарушила договоры с Россией, отпустив командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
*Националистический батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен в РФ
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