Фура и ВАЗ ехали в сторону Екатеринбурга (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области фура столкнулась с ВАЗ-21140, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы. Авария произошла на 110-м километре автодороги подъезд к Екатеринбургу, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Около 18:25 на территории Каслинского района водитель 1957 года рождения за рулем грузовой Scania с полуприцепом совершил столкновение с впереди движущимся ВАЗ-21140 под управлением водителя 1986 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте, его пассажирка 1968 года рождения госпитализирована», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.

Оба транспортных средства ехали в Екатеринбург. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

УГИБДД по Челябинской области