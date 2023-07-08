08 июля 2023

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с фурой на челябинской трассе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, фура, м5, дтп, происшествие, полиция, авария, автотранспорт, трасса м5, дпс, дорога
Фура и ВАЗ ехали в сторону Екатеринбурга (фото из архива) Фото:

В Челябинской области фура столкнулась с ВАЗ-21140, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы. Авария произошла на 110-м километре автодороги подъезд к Екатеринбургу, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«Около 18:25 на территории Каслинского района водитель 1957 года рождения за рулем грузовой Scania с полуприцепом совершил столкновение с впереди движущимся ВАЗ-21140 под управлением водителя 1986 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте, его пассажирка 1968 года рождения госпитализирована», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции.

Оба транспортных средства ехали в Екатеринбург. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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В Челябинской области фура столкнулась с ВАЗ-21140, в результате чего один человек погиб, еще один получил травмы. Авария произошла на 110-м километре автодороги подъезд к Екатеринбургу, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «Около 18:25 на территории Каслинского района водитель 1957 года рождения за рулем грузовой Scania с полуприцепом совершил столкновение с впереди движущимся ВАЗ-21140 под управлением водителя 1986 года рождения. В результате ДТП водитель ВАЗ скончался на месте, его пассажирка 1968 года рождения госпитализирована», — сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции. Оба транспортных средства ехали в Екатеринбург. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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