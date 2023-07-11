В УрФО возвели более 4 млн квадратных метров жилья

На Урале ввели в эксплуатацию более 4 млн квадратных метров жилья Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Уральском федеральном округе (УрФО) за первое полугодие 2023 года введено в эксплуатацию 4,1 млн квадратных метров жилья. Этот показатель вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

«По предварительным данным регионов УрФО за первое полугодие в округе введено в эксплуатацию более 4 млн квадратных метров жилья. Это почти половина от плана на год», — сказал Владимир Якушев. Точная цифра возведенной жилплощади — 4,1 млн квадратных метров, что на 7% больше первого полугодия 2023 года.

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу по сохранению в 2023 году прошлогоднего уровня ввода жилья в УрФО — 8,5 млн квадратных метров. Это направлено на повышение качества жизни людей.

Ранее URA.RU писало, что расселение аварийного жилья на Урале закончится к 2025 году. Раньше всего расселение такого жилфонда пройдет в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе — в 2023 году.