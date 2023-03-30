Представители полпреда Якушева назвали сроки расселения аварийных домов в УрФО

Расселение аварийных домов в УрФО закончится к 2025 году
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Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, барак, подъезд, аварийное жилье, подъезд, лестница
Последним регионом, который завершит расселение аварийного жилья, станет Свердловская область Фото:

Расселение аварийного жилья в Уральском федеральном округе закончится к 2025 году. Такой вопрос обсудил полномочный представитель президента Владимир Якушев на штабе правительственной комиссии по региональному развитию.

«Планируется, что в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе расселение такого жилфонда завершится в 2023 году. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — в 2024 году, в Свердловской области — в 2025 году», — сообщают представители уральского полпреда.

Уральский и Западно-Сибирский межрегиональные научно-образовательные центры (НОЦ) перевыполнили все плановые показатели по итогам 2022 года. Успехи НОЦ отметил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

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Расселение аварийного жилья в Уральском федеральном округе закончится к 2025 году. Такой вопрос обсудил полномочный представитель президента Владимир Якушев на штабе правительственной комиссии по региональному развитию. «Планируется, что в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе расселение такого жилфонда завершится в 2023 году. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — в 2024 году, в Свердловской области — в 2025 году», — сообщают представители уральского полпреда. Уральский и Западно-Сибирский межрегиональные научно-образовательные центры (НОЦ) перевыполнили все плановые показатели по итогам 2022 года. Успехи НОЦ отметил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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