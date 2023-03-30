Представители полпреда Якушева назвали сроки расселения аварийных домов в УрФО

Расселение аварийного жилья в Уральском федеральном округе закончится к 2025 году. Такой вопрос обсудил полномочный представитель президента Владимир Якушев на штабе правительственной комиссии по региональному развитию.
«Планируется, что в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе расселение такого жилфонда завершится в 2023 году. В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре — в 2024 году, в Свердловской области — в 2025 году», — сообщают представители уральского полпреда.
Уральский и Западно-Сибирский межрегиональные научно-образовательные центры (НОЦ) перевыполнили все плановые показатели по итогам 2022 года. Успехи НОЦ отметил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!