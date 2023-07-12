Нарышкин сообщил о разговоре про Украину с главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в конце июня. Они обсудили вопрос о том, что делать с Украиной.
«Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца <…> Основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, что же делать с Украиной», — заявил Нарышкин в беседе с ТАСС. По его словам, беседа шла около часа.
Он отметил, что предлогом для разговора со стороны Бернса была попытка вооруженного мятежа предпринимателя Евгения Пригожина, которая прошла 24 июня. По словам Нарышкина, он подробно рассказал Бернсу, что произошло в России.
Ранее Уильям Бернс отметил, что на выделенную киевскому режиму США денежную поддержку украинские чиновники и военные приобрели для себя новые автомобили Mercedes. Бернс сообщил, что следующие полгода станут критичными для конфликта вокруг Украины, передает RT.
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