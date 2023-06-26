СВР сообщила о планах Украины отдать реликвии Киево-Печерской лавры Западу

26 июня 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Запад не планирует возвращать ценности Киево-Печерской лавры на Украину, заявили в СВР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Киев отдаст все христианские ценности Киево-Печерской лавры Западу. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ со ссылкой на директора Сергея Нарышкина. «Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Отмечается, что они будут переданы в музеи Италии, Франции, Ватикана и Германии. Ценности якобы будут возвращены на Украину после стабилизации ситуации. Однако, как заявляют в СВР, это не входит в планы Запада. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводила обыски в храмах по всей стране, в том числе и в Киево-Печерской лавре в Киеве. В их результате нескольким служащим церквей были предъявлены обвинения в госизмене. А 1 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие запрет на Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией.

Киев отдаст все христианские ценности Киево-Печерской лавры Западу. Об этом сообщает Служба внешней разведки РФ со ссылкой на директора Сергея Нарышкина. «Между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Отмечается, что они будут переданы в музеи Италии, Франции, Ватикана и Германии. Ценности якобы будут возвращены на Украину после стабилизации ситуации. Однако, как заявляют в СВР, это не входит в планы Запада. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины проводила обыски в храмах по всей стране, в том числе и в Киево-Печерской лавре в Киеве. В их результате нескольким служащим церквей были предъявлены обвинения в госизмене. А 1 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие запрет на Украине любых религиозных организаций, связанных с Россией.