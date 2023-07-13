13 июля 2023

В пермской деревне продают банный клуб с VIP-номерами для царского отдыха. Фото

В пригороде Перми за 33 млн рублей продается банный комплекс с гостиницей
© Служба новостей «URA.RU»
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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, сауна, душевая
Банный клуб предлагает клиентам комфорт и высокий сервис Фото:

В пермской деревне Берег Камы выставлен на продажу банно-гостиничный клуб «Царские бани». За 33 млн рублей в распоряжение нового собственника перейдут русские бани, хамам, а также восемь VIP-номеров.

«Продам банно-гостиничный комплекс „Царские бани“ общей площадью 910 квадратных метров, расположенный на земельном участке в деревне Берег Камы. В состав комплекса входят две русские бани с бассейнами, турецкий хамам, восемь гостиничных номеров класса „люкс“, мангальные зоны, асфальтированная парковка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Комплекс оборудован газовым отоплением, имеется резервное отопление от электрокотлов. Автор объявления уточняет, что после продажи готов оказывать новому владельцу клуба услуги по его управлению.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает баню, в которой можно жить. Цена объекта недвижимости и готового бизнеса — 12 млн рублей.

В клубе есть восемь гостиничных номеров класса «люкс»
В клубе есть восемь гостиничных номеров класса «люкс»
Фото:
Клуб оборудован бильярдной комнатой
Клуб оборудован бильярдной комнатой
Фото:
В клубе есть русские бани и турецкий хамам
В клубе есть русские бани и турецкий хамам
Фото:

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В пермской деревне Берег Камы выставлен на продажу банно-гостиничный клуб «Царские бани». За 33 млн рублей в распоряжение нового собственника перейдут русские бани, хамам, а также восемь VIP-номеров. «Продам банно-гостиничный комплекс „Царские бани“ общей площадью 910 квадратных метров, расположенный на земельном участке в деревне Берег Камы. В состав комплекса входят две русские бани с бассейнами, турецкий хамам, восемь гостиничных номеров класса „люкс“, мангальные зоны, асфальтированная парковка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Комплекс оборудован газовым отоплением, имеется резервное отопление от электрокотлов. Автор объявления уточняет, что после продажи готов оказывать новому владельцу клуба услуги по его управлению. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк продает баню, в которой можно жить. Цена объекта недвижимости и готового бизнеса — 12 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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