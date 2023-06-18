Житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей.
«Продается действующий более восьми лет бизнес — банный комплекс „У Чапая“. Цена — 12 млн рублей. Комплекс состоит из двухэтажного дома-бани в 90 квадратных метров. Также имеются пять бань с уличными беседками и одна теплая беседка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито», опубликованном в разделе «Готовый бизнес».
Уточняется, что все бани топятся дровами. На объекте также есть своя водная скважина. Продавец добавляет, что средний срок окупаемости комплекса составит три с половиной года. Причиной продажи указан переезд.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк за 550 тысяч рублей продает самодельный банный комплекс на колесах. Речь об автобусе ПАЗ 2007 года выпуска, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.
Житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей. «Продается действующий более восьми лет бизнес — банный комплекс „У Чапая“. Цена — 12 млн рублей. Комплекс состоит из двухэтажного дома-бани в 90 квадратных метров. Также имеются пять бань с уличными беседками и одна теплая беседка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито», опубликованном в разделе «Готовый бизнес». Уточняется, что все бани топятся дровами. На объекте также есть своя водная скважина. Продавец добавляет, что средний срок окупаемости комплекса составит три с половиной года. Причиной продажи указан переезд. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк за 550 тысяч рублей продает самодельный банный комплекс на колесах. Речь об автобусе ПАЗ 2007 года выпуска, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.