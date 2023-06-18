18 июня 2023

Пермяк за 12 млн рублей продает баню, в которой можно жить. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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"Чапаевские бани" и "Ананьевские". Екатеринбург, дом деревянный
В банном комплексе есть все необходимое для постоянного проживания (архивное фото) Фото:

Житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей.

«Продается действующий более восьми лет бизнес — банный комплекс „У Чапая“. Цена — 12 млн рублей. Комплекс состоит из двухэтажного дома-бани в 90 квадратных метров. Также имеются пять бань с уличными беседками и одна теплая беседка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито», опубликованном в разделе «Готовый бизнес».

Уточняется, что все бани топятся дровами. На объекте также есть своя водная скважина. Продавец добавляет, что средний срок окупаемости комплекса составит три с половиной года. Причиной продажи указан переезд.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк за 550 тысяч рублей продает самодельный банный комплекс на колесах. Речь об автобусе ПАЗ 2007 года выпуска, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.

Банный комплекс работает около восьми лет
Банный комплекс работает около восьми лет
Фото:
Жилые помещения расположены на втором этаже
Жилые помещения расположены на втором этаже
Фото:
Русские бани отапливаются дровами
Русские бани отапливаются дровами

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Житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей. «Продается действующий более восьми лет бизнес — банный комплекс „У Чапая“. Цена — 12 млн рублей. Комплекс состоит из двухэтажного дома-бани в 90 квадратных метров. Также имеются пять бань с уличными беседками и одна теплая беседка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито», опубликованном в разделе «Готовый бизнес». Уточняется, что все бани топятся дровами. На объекте также есть своя водная скважина. Продавец добавляет, что средний срок окупаемости комплекса составит три с половиной года. Причиной продажи указан переезд. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк за 550 тысяч рублей продает самодельный банный комплекс на колесах. Речь об автобусе ПАЗ 2007 года выпуска, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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