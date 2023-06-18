Пермяк за 12 млн рублей продает баню, в которой можно жить. Фото

19 июня 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

В банном комплексе есть все необходимое для постоянного проживания (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей. «Продается действующий более восьми лет бизнес — банный комплекс „У Чапая“. Цена — 12 млн рублей. Комплекс состоит из двухэтажного дома-бани в 90 квадратных метров. Также имеются пять бань с уличными беседками и одна теплая беседка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито», опубликованном в разделе «Готовый бизнес». Уточняется, что все бани топятся дровами. На объекте также есть своя водная скважина. Продавец добавляет, что средний срок окупаемости комплекса составит три с половиной года. Причиной продажи указан переезд. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк за 550 тысяч рублей продает самодельный банный комплекс на колесах. Речь об автобусе ПАЗ 2007 года выпуска, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании. Банный комплекс работает около восьми лет Фото: сайт «Авито» Жилые помещения расположены на втором этаже Фото: сайт «Авито» Русские бани отапливаются дровами

Житель Перми выставил на продажу банный комплекс, который также можно использовать в качестве постоянного жилья. Цена объекта недвижимости — 12 млн рублей. «Продается действующий более восьми лет бизнес — банный комплекс „У Чапая“. Цена — 12 млн рублей. Комплекс состоит из двухэтажного дома-бани в 90 квадратных метров. Также имеются пять бань с уличными беседками и одна теплая беседка», — сообщается в объявлении на сайте «Авито», опубликованном в разделе «Готовый бизнес». Уточняется, что все бани топятся дровами. На объекте также есть своя водная скважина. Продавец добавляет, что средний срок окупаемости комплекса составит три с половиной года. Причиной продажи указан переезд. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк за 550 тысяч рублей продает самодельный банный комплекс на колесах. Речь об автобусе ПАЗ 2007 года выпуска, в котором его владелец оборудовал парилку, душевую и комнату отдыха для небольшой компании.