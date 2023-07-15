ВСУ убрали с угледарского направления западную технику

15 июля 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Украинские военные продолжают попытки ударов вглубь линии обороны Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) убрали поставленную технику с угледарского направления. Об этом рассказал командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Зима». «После того, как [ВСУ] понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем», — сказал командир, его слова передает РИА Новости. По его словам, ситуация на угледарском направлении по-прежнему сложная, однако украинские военные продолжают попытки ударов вглубь линии обороны. Военный также добавил, что противник пытается найти слабые места в обороне России, но такие попытки сразу пресекаются российскими военными. На данной территории ведется контрбатарейная борьба, заключил «Зима». Ранее врио главы ДНР Пушилин сообщил, что украинские войска безуспешно пытались занять позиции России на угледарском направлении. По его словам, ВСУ понесли большие потери и вернулись на прежние места, передает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) убрали поставленную технику с угледарского направления. Об этом рассказал командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным «Зима». «После того, как [ВСУ] понесли значительные потери, они перешли к тактике мелких уколов. Скопления техники на данный момент мы не наблюдаем», — сказал командир, его слова передает РИА Новости. По его словам, ситуация на угледарском направлении по-прежнему сложная, однако украинские военные продолжают попытки ударов вглубь линии обороны. Военный также добавил, что противник пытается найти слабые места в обороне России, но такие попытки сразу пресекаются российскими военными. На данной территории ведется контрбатарейная борьба, заключил «Зима». Ранее врио главы ДНР Пушилин сообщил, что украинские войска безуспешно пытались занять позиции России на угледарском направлении. По его словам, ВСУ понесли большие потери и вернулись на прежние места, передает телеканал 360.