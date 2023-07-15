Челябинцы устроили ретромарафон в гетрах. Фото, видео

16 июля 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Мероприятие организовал блогер Виталий Орехов Фото: Даниил Кононов © URA.RU Челябинцы устроили 16 июля ретромарафон в старинной спортивной одежде под музыку 80-х. Инициатором события стал челябинский блогер-миллионник Виталий Орехов. Подробностями мероприятия поделился корреспондент URA.RU. «Сегодня в центре Челябинска на воркаут-площадке за памятником имени Курчатова прошла разминка спортсменов и всех желающих в ретро-одежде. Вся атрибутика: магнитофон, хиты 80-х, лосины, гетры, яркие шорты и даже парики с накладными усами, настраивала на позитив», — рассказал корреспондент URA.RU. Объявление о необычной тренировке появилось за несколько дней до события в соцсетях, однако на встречу собралось более 20 человек. Челябинцы в тематических аксессуарах показали свои достижения на воркаут-площадке, потанцевали и устроили забег до карьера. Участники ретромарафона пришли в тематической одежде Фото: Даниил Кононов © URA.RU На мероприятие пришли более 20 человек Фото: Даниил Кононов © URA.RU Участники основательно подошли к выбору образов Фото: Даниил Кононов © URA.RU

Челябинцы устроили 16 июля ретромарафон в старинной спортивной одежде под музыку 80-х. Инициатором события стал челябинский блогер-миллионник Виталий Орехов. Подробностями мероприятия поделился корреспондент URA.RU. «Сегодня в центре Челябинска на воркаут-площадке за памятником имени Курчатова прошла разминка спортсменов и всех желающих в ретро-одежде. Вся атрибутика: магнитофон, хиты 80-х, лосины, гетры, яркие шорты и даже парики с накладными усами, настраивала на позитив», — рассказал корреспондент URA.RU. Объявление о необычной тренировке появилось за несколько дней до события в соцсетях, однако на встречу собралось более 20 человек. Челябинцы в тематических аксессуарах показали свои достижения на воркаут-площадке, потанцевали и устроили забег до карьера.