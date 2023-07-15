15 июля 2023

Челябинцы устроили ретромарафон в гетрах. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ретромарафон в парке Гагарина, Челябинск
Мероприятие организовал блогер Виталий Орехов Фото:

Челябинцы устроили 16 июля ретромарафон в старинной спортивной одежде под музыку 80-х. Инициатором события стал челябинский блогер-миллионник Виталий Орехов. Подробностями мероприятия поделился корреспондент URA.RU.

«Сегодня в центре Челябинска на воркаут-площадке за памятником имени Курчатова прошла разминка спортсменов и всех желающих в ретро-одежде. Вся атрибутика: магнитофон, хиты 80-х, лосины, гетры, яркие шорты и даже парики с накладными усами, настраивала на позитив», — рассказал корреспондент URA.RU.

Объявление о необычной тренировке появилось за несколько дней до события в соцсетях, однако на встречу собралось более 20 человек. Челябинцы в тематических аксессуарах показали свои достижения на воркаут-площадке, потанцевали и устроили забег до карьера.

Ретромарафон в парке Гагарина, Челябинск
Участники ретромарафона пришли в тематической одежде
Фото:

Ретромарафон в парке Гагарина, Челябинск
На мероприятие пришли более 20 человек
Фото:
Ретромарафон в парке Гагарина, Челябинск
Участники основательно подошли к выбору образов
Фото:

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Челябинцы устроили 16 июля ретромарафон в старинной спортивной одежде под музыку 80-х. Инициатором события стал челябинский блогер-миллионник Виталий Орехов. Подробностями мероприятия поделился корреспондент URA.RU. «Сегодня в центре Челябинска на воркаут-площадке за памятником имени Курчатова прошла разминка спортсменов и всех желающих в ретро-одежде. Вся атрибутика: магнитофон, хиты 80-х, лосины, гетры, яркие шорты и даже парики с накладными усами, настраивала на позитив», — рассказал корреспондент URA.RU. Объявление о необычной тренировке появилось за несколько дней до события в соцсетях, однако на встречу собралось более 20 человек. Челябинцы в тематических аксессуарах показали свои достижения на воркаут-площадке, потанцевали и устроили забег до карьера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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