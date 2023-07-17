Генпрокуратура нашла у борца с коррупцией из Ростова-на-Дону активы на 134 млн рублей

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Генпрокуратура сообщила о незаконно нажитогом имуществе экс-начальника отделения в УМВД России по Ростову-на-Дону Фото:

Генеральная прокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего начальника отделения в УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова суммой на 134 миллиона рублей. Об этом сообщило само ведомство.

«Бывший сотрудник правоохранительных органов в период прохождения службы за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел активы стоимостью почти 134 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, у обвиняемого шесть объектов недвижимости, три авто, наличные деньги и безналичные средства. Отмечается, что он приобрел это во время службы в МВД на средства, которые законно не подтверждены. Его активы были зарегистрированы на родственников.

Ранее Генпрокуратура начала проверять госкомпанию «Дом.РФ» в коррупционных действиях. Бывшему начальнику Межрайонной инспекции областной ФНС РФ №16 Владимиру Шелепову смягчили приговор за мошенничество и взяточничество. Он получил более 80 миллионов рублей взяток, передает «РАПСИ».

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Генеральная прокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства незаконно нажитого имущества бывшего начальника отделения в УМВД России по Ростову-на-Дону Николая Щитова суммой на 134 миллиона рублей. Об этом сообщило само ведомство. «Бывший сотрудник правоохранительных органов в период прохождения службы за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена, приобрел активы стоимостью почти 134 миллиона рублей», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на официальном сайте ведомства. По данным Генпрокуратуры, у обвиняемого шесть объектов недвижимости, три авто, наличные деньги и безналичные средства. Отмечается, что он приобрел это во время службы в МВД на средства, которые законно не подтверждены. Его активы были зарегистрированы на родственников. Ранее Генпрокуратура начала проверять госкомпанию «Дом.РФ» в коррупционных действиях. Бывшему начальнику Межрайонной инспекции областной ФНС РФ №16 Владимиру Шелепову смягчили приговор за мошенничество и взяточничество. Он получил более 80 миллионов рублей взяток, передает «РАПСИ».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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