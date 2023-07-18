Минфин будет увеличивать объем госсдолга ради поддержки обороны

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Здания, жанры. Москва, минфин, министерство финансов рф
Минфин РФ планирует увеличивать госдолг РФ ради сохранения экономики страны Фото:

Министерство финансов РФ будет наращивать объем государственного долга страны, не выходя за определенные границы в 20% ВВП. Это поможет сохранить экономику и поддержит военный блок. Об этом заявила замминистра финансов Ирина Окладникова.

«Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах. <…> Мы должны поддерживать экономику», — уточнила Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В настоящий момент размер госдолга по итогам за 2022 год составляет 22,8 триллиона рублей. Это 14,9% ВВП.

Ранее отмечалось, что государственный долг США превысил российский в 107 раз по итогам прошлого года. В марте 2023 года в Госдуме предложили перевести российскую экономику на военные рельсы.

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Министерство финансов РФ будет наращивать объем государственного долга страны, не выходя за определенные границы в 20% ВВП. Это поможет сохранить экономику и поддержит военный блок. Об этом заявила замминистра финансов Ирина Окладникова. «Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах. <…> Мы должны поддерживать экономику», — уточнила Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В настоящий момент размер госдолга по итогам за 2022 год составляет 22,8 триллиона рублей. Это 14,9% ВВП. Ранее отмечалось, что государственный долг США превысил российский в 107 раз по итогам прошлого года. В марте 2023 года в Госдуме предложили перевести российскую экономику на военные рельсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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