Минфин будет увеличивать объем госсдолга ради поддержки обороны

18 июля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Минфин РФ планирует увеличивать госдолг РФ ради сохранения экономики страны Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Министерство финансов РФ будет наращивать объем государственного долга страны, не выходя за определенные границы в 20% ВВП. Это поможет сохранить экономику и поддержит военный блок. Об этом заявила замминистра финансов Ирина Окладникова. «Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах. <…> Мы должны поддерживать экономику», — уточнила Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В настоящий момент размер госдолга по итогам за 2022 год составляет 22,8 триллиона рублей. Это 14,9% ВВП. Ранее отмечалось, что государственный долг США превысил российский в 107 раз по итогам прошлого года. В марте 2023 года в Госдуме предложили перевести российскую экономику на военные рельсы.

Министерство финансов РФ будет наращивать объем государственного долга страны, не выходя за определенные границы в 20% ВВП. Это поможет сохранить экономику и поддержит военный блок. Об этом заявила замминистра финансов Ирина Окладникова. «Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах. <…> Мы должны поддерживать экономику», — уточнила Ирина Окладникова в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В настоящий момент размер госдолга по итогам за 2022 год составляет 22,8 триллиона рублей. Это 14,9% ВВП. Ранее отмечалось, что государственный долг США превысил российский в 107 раз по итогам прошлого года. В марте 2023 года в Госдуме предложили перевести российскую экономику на военные рельсы.