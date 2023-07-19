Тюменское правительство заплатит 20 млн рублей за полеты на вертолетах

20 июля 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Подрядчик предоставит в распоряжение тюменских чиновников четыре пассажирских воздушных машины Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Управление госзакупок Тюменской области определило подрядчика, который за 20 миллионов рублей предоставит услуги по перевозкам вертолетами. Об этом сообщает единый портал государственных закупок. «Закупка № 0167200003423004523, оказание услуг по выполнению воздушных перевозок вертолетами. Организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Подана единственная заявка, заявитель признан победителем», — говорится в сообщении. В настоящий момент контракт еще не заключен, название подрядчика не разглашается, в документах на сайте государственных закупок оно также не фигурирует. Известно, что победитель предоставит в распоряжение правительства Тюменской области три пассажирских вертолета с шумоизоляцией и защитой от вибрации, мягкими пассажирскими креслами и скоростью не менее 200 километров в час. Еще один вертолет должен будет соответствовать классу «А» и иметь максимальную скорость не меньше 280 километров в час. URA.RU направило в правительство запрос о том, как именно будут использоваться воздушные машины, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что после публикации URA.RU в Тюмени отменили закупку элитных авто.

Управление госзакупок Тюменской области определило подрядчика, который за 20 миллионов рублей предоставит услуги по перевозкам вертолетами. Об этом сообщает единый портал государственных закупок. «Закупка № 0167200003423004523, оказание услуг по выполнению воздушных перевозок вертолетами. Организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Подана единственная заявка, заявитель признан победителем», — говорится в сообщении. В настоящий момент контракт еще не заключен, название подрядчика не разглашается, в документах на сайте государственных закупок оно также не фигурирует. Известно, что победитель предоставит в распоряжение правительства Тюменской области три пассажирских вертолета с шумоизоляцией и защитой от вибрации, мягкими пассажирскими креслами и скоростью не менее 200 километров в час. Еще один вертолет должен будет соответствовать классу «А» и иметь максимальную скорость не меньше 280 километров в час. URA.RU направило в правительство запрос о том, как именно будут использоваться воздушные машины, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что после публикации URA.RU в Тюмени отменили закупку элитных авто.