19 июля 2023

Тюменское правительство заплатит 20 млн рублей за полеты на вертолетах

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Плеханово. ЮТэир-инжинеринг. Тюмень, пилот вертолета, аэропорт плеханово, аэродром плеханово, авиатехника
Подрядчик предоставит в распоряжение тюменских чиновников четыре пассажирских воздушных машины Фото:

Управление госзакупок Тюменской области определило подрядчика, который за 20 миллионов рублей предоставит услуги по перевозкам вертолетами. Об этом сообщает единый портал государственных закупок.

«Закупка № 0167200003423004523, оказание услуг по выполнению воздушных перевозок вертолетами. Организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Подана единственная заявка, заявитель признан победителем», — говорится в сообщении.

В настоящий момент контракт еще не заключен, название подрядчика не разглашается, в документах на сайте государственных закупок оно также не фигурирует. Известно, что победитель предоставит в распоряжение правительства Тюменской области три пассажирских вертолета с шумоизоляцией и защитой от вибрации, мягкими пассажирскими креслами и скоростью не менее 200 километров в час. Еще один вертолет должен будет соответствовать классу «А» и иметь максимальную скорость не меньше 280 километров в час.

URA.RU направило в правительство запрос о том, как именно будут использоваться воздушные машины, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что после публикации URA.RU в Тюмени отменили закупку элитных авто.

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Управление госзакупок Тюменской области определило подрядчика, который за 20 миллионов рублей предоставит услуги по перевозкам вертолетами. Об этом сообщает единый портал государственных закупок. «Закупка № 0167200003423004523, оказание услуг по выполнению воздушных перевозок вертолетами. Организатор — управление государственных закупок Тюменской области. Подана единственная заявка, заявитель признан победителем», — говорится в сообщении. В настоящий момент контракт еще не заключен, название подрядчика не разглашается, в документах на сайте государственных закупок оно также не фигурирует. Известно, что победитель предоставит в распоряжение правительства Тюменской области три пассажирских вертолета с шумоизоляцией и защитой от вибрации, мягкими пассажирскими креслами и скоростью не менее 200 километров в час. Еще один вертолет должен будет соответствовать классу «А» и иметь максимальную скорость не меньше 280 километров в час. URA.RU направило в правительство запрос о том, как именно будут использоваться воздушные машины, ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что после публикации URA.RU в Тюмени отменили закупку элитных авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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