«Газпром» требует с дочки «Роснефти» в ХМАО 160 миллионов рублей за трубы

19 июля 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

«РН-Юганскнефтегаз» и дочка «Газпрома» во второй раз спорят в суде из-за труб Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Газпром трубинвест», входящий в структуру «Газпрома», требует с «РН-Юганскнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) порядка 160 млн рублей. В документах арбитражного суда указано, что в такую сумму истец оценил неустойку по договору поставки труб нефтегазодобывающей компании. «АО „Газпром трубинвест“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „РН-Юганскнефтегаз“ о взыскании неустойки (пени) в размере 157 055 198 рублей 20 копеек за неисполнение обязательств по заказу трубной продукции», — говорится в документах. До начала заседания «РН-Юганскнефтегаз» подал встречный иск, требуя взыскать 270 млн рублей неустойки. Оба иска суд будет рассматривать одновременно. Прежний спор по поводу поставки труб «Газпром трубинвест» проиграл. Тогда производитель металлопроката требовал с нефтяников больше четырех млрд рублей, но суд решил, что истец неверно трактовал условия договора. Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что «РН-Юганскнефтегаз» заплатит Росприроднадзору 58 млн рублей. В такую сумму арбитражный суд оценил вред, нанесенный нефтяниками почве.

«Газпром трубинвест», входящий в структуру «Газпрома», требует с «РН-Юганскнефтегаза» (дочернее общество «Роснефти» в ХМАО) порядка 160 млн рублей. В документах арбитражного суда указано, что в такую сумму истец оценил неустойку по договору поставки труб нефтегазодобывающей компании. «АО „Газпром трубинвест“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „РН-Юганскнефтегаз“ о взыскании неустойки (пени) в размере 157 055 198 рублей 20 копеек за неисполнение обязательств по заказу трубной продукции», — говорится в документах. До начала заседания «РН-Юганскнефтегаз» подал встречный иск, требуя взыскать 270 млн рублей неустойки. Оба иска суд будет рассматривать одновременно. Прежний спор по поводу поставки труб «Газпром трубинвест» проиграл. Тогда производитель металлопроката требовал с нефтяников больше четырех млрд рублей, но суд решил, что истец неверно трактовал условия договора. Агентство направило в компании запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что «РН-Юганскнефтегаз» заплатит Росприроднадзору 58 млн рублей. В такую сумму арбитражный суд оценил вред, нанесенный нефтяниками почве.