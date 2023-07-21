Свердловский участник СВО заявил о бесполезности западного вооружения для ВСУ

Свердловский участник СВО: западная техника не защищает ВСУ от ударов ВС РФ

Западная военная техника, которую используют ВСУ, не спасает их от атак ВС РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Западная военная техника, которую передают Вооруженным силам Украины (ВСУ), не спасает их от поражений. Во-первых, ВСУ не могут эффективно использовать западное вооружение из-за отсутствия опыта работы с такой военной техникой. Во-вторых, российские военные — высококлассные специалисты в области минирования полей. Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделился участник спецоперации из Екатеринбурга Вадим.

«Запад поставляет огромное количество военной техники ВСУ. Причем вооружение самое разное. Однако это не помогает ВСУ добиваться каких-то серьезных результатов. Во-первых, они не умеют ей пользоваться, нет квалифицированных кадров. Ставят молодых, неопытных ребят, а те, соответственно, не владеют навыками. И в итоге их танки горят, как щепки, а бойцы ВСУ получают ужасные ранения, становясь в лучшем случае глубокими инвалидами», — отмечает российский солдат.

По словам участника спецоперации, ВСУ получили много техники для ведения боя, но им ничего не дали для разминирования территорий. «Но и это мелочь. Дело в том, что западные специалисты умеют работать на небольших территориях, и техника для разминирования также рассчитана на небольшие участки. Для наших ребят это все просто игрушки. Против наших саперов, что западная техника, что западные наемники, что ВСУ — бессильны. У нас высококвалифицированные специалисты, которые имеют колоссальный опыт и, самое главное, знания», — говорит екатеринбуржец.

«Ну и самое главное, сколько бы запад не поставлял военной техники ВСУ, против наших ребят они противостоять не могут. Дело в том, что украинские военные уже начали понимать то, что их втянули в противостояние с нами насильно. Так скажем, у них начался этап осознания. Военные Украины устали от действий своего командования и часто сдаются без боя. Жаль, что киевский режим готов рисковать жизнями своих людей ради призрачных обещаний запада о лучшей жизни», — резюмировал российский солдат.