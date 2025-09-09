В Екатеринбурге на улице Готвальда, 5, сотрудники ФСБ, МВД и СКР накрыли подпольный покерный клуб на шесть игровых столов. На момент облавы в помещении были посетители. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), рассказали URA.RU правоохранители.
«По уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение необходимых процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Оперативное сопровождение в расследовании оказывают представители региональных главков ФСБ и МВД», — пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР.
По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, у одного из организаторов обнаружили три травматических пистолета и поддельное удостоверение одной из всероссийских ветеранских общественных организаций. Он добавил, что правоохранители выясняют, как давно работала эта точка и кто за ней стоит. «Детальное разбирательство криминальной деятельности силовиками продолжается», — отметил полковник Горелых.
