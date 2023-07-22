Мошенники в Москве обманом заставили пенсионерку скинуть 1,5 млн рублей с окна

Пенсионерка чуть не потеряла полтора миллиона рублей из-за мошенников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве мошенники заставили пенсионерку скинуть им из окна полтора миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

Злоумышленники позвонили 77-летней москвичке, сказав, что она должна помочь в поимке опасных преступников. Для успешной операции женщина, по словам мошенников, должна снять и выбросить из окна деньги. «Введенная в заблуждение женщина в указанное звонившими время выбросила из окна квартиры сверток с денежными средствами в размере 1,5 млн рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале прокуратуры.

Один из преступников прибыл к дому женщины и забрал деньги, после чего перевел часть награбленного сообщникам. Позже мужчину задержали и выдвинули ему обвинение по факту мошенничества.