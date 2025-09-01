Цзиньпин объявил борьбу ШОСа с травлей

Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать мировой порядок
Си Цзиньпин призвал страны ШОС защищать мировой порядок Фото:
Поездка Путина в Китай на ШОС и военный парад

Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине заявил, что страны организации должны противостоять блоковой конфронтации и травле, защищая миропорядок с центральной ролью ООН. Саммит проходит с 31 августа по 1 сентября. 

«Страны ШОС должны противостоять блоковой конфронтации и травле, защищать миропорядок с центральной ролью ООН», — заявил Си Цзиньпин на саммите. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24».

ШОС является международным объединением, созданным в 2001 году. В настоящее время членами организации являются Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. 4 июля 2024 года, в ходе саммита в Астане, к ШОС официально присоединилась Беларусь. Статус наблюдателей при организации имеют Афганистан и Монголия, а в качестве партнеров по диалогу выступают Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.

31 августа в Тяньцзине официально стартовал саммит ШОС, церемония открытия включала встречу делегаций и культурную программу. Основная часть переговоров между лидерами стран-участниц назначена на 1 сентября. На месте события находятся корреспонденты кремлевского пула URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов. Более подробная информация — в специальном репортаже.

