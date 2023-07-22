22 июля 2023

В Екатеринбурге контролеры пытались выгнать из автобуса пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, низкопольный автобус, город екатеринбург, герб екатеринбурга
Пенсионера выгоняли из-за отсутствия документа Фото:

В Екатеринбурге на остановке «Общежитие» два контроллера попытались выгнать пожилого мужчину из автобуса №88 из-за документов. Об этом рассказал очевидец.

«На остановке в автобус №88 зашли два контроллера. У мужчины с собой была временная пенсионная карта, но отсутствовал подтверждающий документ. Контроллеры забрали карту и стали высаживать пенсионера», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

Мужчина отказался выходить из автобуса. Как удалось решить конфликт неизвестно. Перевозчиком является ЕМУП «Гортранс». Журналист агентства отправил запрос в компанию, ответ на момент публикации не поступил.

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В Екатеринбурге на остановке «Общежитие» два контроллера попытались выгнать пожилого мужчину из автобуса №88 из-за документов. Об этом рассказал очевидец. «На остановке в автобус №88 зашли два контроллера. У мужчины с собой была временная пенсионная карта, но отсутствовал подтверждающий документ. Контроллеры забрали карту и стали высаживать пенсионера», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. Мужчина отказался выходить из автобуса. Как удалось решить конфликт неизвестно. Перевозчиком является ЕМУП «Гортранс». Журналист агентства отправил запрос в компанию, ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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