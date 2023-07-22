В Екатеринбурге контролеры пытались выгнать из автобуса пенсионера

В Екатеринбурге на остановке «Общежитие» два контроллера попытались выгнать пожилого мужчину из автобуса №88 из-за документов. Об этом рассказал очевидец.
«На остановке в автобус №88 зашли два контроллера. У мужчины с собой была временная пенсионная карта, но отсутствовал подтверждающий документ. Контроллеры забрали карту и стали высаживать пенсионера», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.
Мужчина отказался выходить из автобуса. Как удалось решить конфликт неизвестно. Перевозчиком является ЕМУП «Гортранс». Журналист агентства отправил запрос в компанию, ответ на момент публикации не поступил.
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