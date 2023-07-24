Беспилотник упал на кладбище в Зеленограде

БПЛА рухнул на кладбище в одном из округов Москвы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал на территорию центрального кладбища в Зеленоградском округе Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Беспилотник без взрывчатки упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что в результате падения БПЛА никто не пострадал.
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