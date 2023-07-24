Беспилотник упал на кладбище в Зеленограде

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БПЛА рухнул на кладбище в одном из округов Москвы Фото:
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Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал на территорию центрального кладбища в Зеленоградском округе Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Беспилотник без взрывчатки упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что в результате падения БПЛА никто не пострадал.

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Беспилотник вертолетного типа без взрывного устройства упал на территорию центрального кладбища в Зеленоградском округе Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах. «Беспилотник без взрывчатки упал в Зеленоградском округе Москвы на территорию центрального кладбища», — передает сообщение экстренных служб РИА Новости. Там добавили, что в результате падения БПЛА никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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